Evkur Yeni Malatyasporlu Ertaç ve Pereira'da hedef galibiyet

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) - EVKUR Yeni Malatyasporlu futbolcular Ertaç ve Pereira, Süper Lig\'in 27\'nci haftasındaki Gençlerbirliği maçına büyük bir ciddiyetle hazırlandıklarını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 27\'nci haftasında cumartesi günü saat 13.30\'da konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde sürdürdü.

Sarı- kırmızılı takımın kalecisi Ertaç Özbir, milli takıma hiçbir zaman kırgınlığının olmadığını belirterek, \"Sonuçta ne zaman görev verilirse biz o zaman hazırız. Bu sefer olmamış olabilir sorun değil. Biz çalışacağız aynı şekilde. Başka artık milli takım aday kadrosuna adam almayı bekleyeceğiz\" dedi.

Bazen futbolcuların performans düşüklüğü ve artışı yaşayabildiklerini ifade eden Özbir, \"Bizde o gün evet bir performans düşüklüğü vardı. Hem kedi adıma belki takımımım adına da evet o gün kötü günümüzdeydik. Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi günlerimiz olur. Kazanarak ligi bitiririz\" şeklinde konuştu.

Özbir, sezon başında diğer kaleci Fabien Farnolle\'nin geldiğini, onla beraber sezona başladıklarını kaydederek, \"Sonrasında hocamız bana şans verdi. Belki de iyi çalışmamdan dolayı. Özverimden dolayı o forma şansı bana geldi. Bende bu zamana kadar iyi taşıdım bu formayı iyi ve laik olmaya çalıştım o formaya. Umarım bundan sonrası da aynı şekilde devam eder. Ben de Malatyaspor\'a en büyük katkıları sağlarım\" diye konuştu.

Gençlerbirliği maçının ligin en zorlu maçlarından biri olacağını belirten Özbir, o doğrultuda çalışmalarını devam ettirdiklerini, Gençlerbirliği maçında mutlak galibiyetle sahaya çıkacaklarını, kazanan tarafın kendilerinin olacağını söyledi.

PEREIRA: \"LİGİ NASIL BİTİRECEĞİMİZİ BU MAÇ BELİRLEYECEK\"

Sezon başının kendisi için zor olduğunu dile getiren Michel Pereira ise çalışmalarını ayrı sürdürdüğünü ve sakatlıktan yeni döndüğünü dile getirdi.

Pereira, \"Takıma yardım edebilmek için yüzde 100\'ümü verebilirim. Yüzde 100 olarak hazırım. Çok önemli bir Gençlerbirliği maçında sahada olmayı umuyorum. Bundan sonraki kalan bütün maçların hepsi birbirinden zor ama sezon sonunu rahat mı geçireceğiz? Rahat mı bitireceğiz? Zor mu bitireceğiz? Bu maç belirleyecek. Sezonun en önemli maçına çıkacağımızı düşünüyorum, inanıyorum. Bu maç hem kulübün geleceği için, hem bizim için, ailelerimiz için çok önemli bir maç. Bütün oyuncu gurubu da bunun farkında antrenmanda da göründüğü şekilde herkes büyük bir ciddiyetle herkes önümüzdeki maça hazırlanıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ertaç Özbir\'in konuşması

- Michel Pereira\'nın açıklamaları

- Futbolculardan görüntü

- İdmandan detaylar

- Oyuncuların taktik çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)