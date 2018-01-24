Evkur Yeni Malatyasporlu Boutaib ve Cissokho galibiyet istiyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Khalid Boutaib ve Aly Cissokho, Süper Lig\'in 19\'uncu haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Boutaib ve Cissokho, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri\'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu. Takımın forvet oyuncusu Boutaib, geçen hafta Osmanlıspor karşılaşmasında bir penaltı kaçırdığını anımsattı. Osmanlıspor maçında çok sayıda pozisyona girdiğini aktaran Boutaib, \"Benim için kötü bir gündü. Ama en iyi şey, oradan 1 puan almamızdı. 3 puan da alabilirdik ama 1 puanla teselli olduk. Bundan sonra oynayacağımız Sivasspor maçına konsantre olacağız. Geçmiş, geçmişte kaldı\" diye konuştu.

Boutaib, Demir Grup Sivasspor maçında, yaptığı hataları telafi etmek istediğini kaydetti. Son haftalarda ortaya koydukları iyi futbolu Sivasspor karşılaşmasında da sergilemek istediklerini belirten Boutaib, \"Sivasspor maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz\" dedi.

\"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM\"

Sarı-kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Aly Cissokho ise deplasmanda oynadıkları Osmanlıspor maçında galip gelebileceklerini ancak alınan bir puanın da kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Takıma katıldığında sakatlıktan çıktığını ve hazır olmadığını belirten Cissokho, \"Hazırlanmam biraz zaman aldı. Ben sol kanatta iyi şeyler yapabilirim. Orada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şimdiki performansımı da ona bağlıyorum\" açıklamasını yaptı.

Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyet hedeflediklerini anlatan Cissokho, \"İkinci yarıda çok maç kazanarak sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz\" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Boutaib\'in röportajı

- Cissokho\'nun röportajı

- Antrenman detayları

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)



