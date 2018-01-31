Evkur Yeni Malatyasporlu Adem ve Doria'da hedef galibiyet

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Adem Büyük ve Matheus Doria Macedo, Süper Lig\'in 20\'nci haftasındaki Antalyaspor maçında da aynı disiplin ve performansla devam edeceklerini söyledi.

Adem ve Doria, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri\'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Takımın sol kanat oyuncusu Adem, son haftalarda iyi bir çıkışlarının olduğunu belirtti. İyi futbol oynayarak kaybettikleri maçların olduğuna değinen Adem, \"Son 4 haftaya baktığımız zaman 3 galibiyet 1 beraberliğimiz var. Önemli takımlara karşı aldığımız galibiyetler ve puanlar oldu. Demir Grup Sivasspor\'un etkili isimlerinin olduğunu biliyorduk. Dersimize iyi çalıştık, oyuna çok iyi başladık ve pozisyonlarda bulduk. İlk yarıda genel olarak oyun üstünlüğü bizdeydi. Golü arayan ve atakları bulmaya çalışan bizdik. İlk yarı istediğimiz gibi gitti ancak ikinci yarının başında biraz sıkıntı yaşadık. Belki biraz konsantrasyon eksikliği olabilir ama sonuçta penaltıyla maçı kazandık. Çok önemli bir maçtı ve ben ilk geldiğim zamanda alt sıralara bakmak istemiyoruz diye konuşmuştum. Gözümüz hep yukarılarda olmak zorunda ve bunu hak ediyoruz. Hem şehir olarak hem de camia olarak bunu hak ediyoruz. O yüzden alt sıradaki takımların puan alması ve maçlarını kazanması bize maçımızı kaybetmemizden sonra daha büyük sıkıntı yaşatabilirdi. Ancak şimdi yukarıya bir adım daha yaklaştık. O açıdan bu maç çok önemliydi. Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik\" açıklamasını yaptı.

\"MAÇTAN MAÇA ARTAN BİR PERFORMANS VAR\"

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Brezilyalı stoper Matheus Doria Macedo ise Malatya\'da çok güzel karşılandığını ifade etti. Duygularının üst seviyede olduğunu belirten Doria, şunları söyledi:

\"Şu an iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Ben şartlar ne olursa olsun takımıma en büyük katkıyı sağlamaya çalışacağım. Maçtan maça artan bir performans var ve çok iyi bir ruha sahibiz. Bu ruhla birlikte bulunduğumuz yerden daha iyi bir yerde ligi bitireceğimize inanıyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Adem\'in röportajı

- Doria\'nın röportajı

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)