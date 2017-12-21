Evkur Yeni Malatyaspor'dan lösemili çocuklara ziyaret

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'un teknik ekibi ile futbolcular, \'İyi insan olmadan, iyi futbolcu olunmaz\' sloganıyla lösemili çocukları ziyaret etti.

Sarı-kırmızlı ekip, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi\'nde bulunan Onkoloji Servisi\'ndeki lösemili çocukları ziyaret etti. Yanlarında aldıkları hediyeleri çocuklara veren ekip, kendilerinin Malatya\'da büyük bir aile olduklarını belirtti. Sarı-kırmızılı futbolcular çocuklara yalnız olmadıklarını söyledi.

Onkoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünsal Özgün\'de ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirterek, \"Yeni Malatyaspor\'un başarılarından mutlu olduğumuzu ve teşekkürlerimizi iletiriz bu vesile ile. Tabi ki Yeni Malatyaspor sahalarda maç yaparken bizler de burada maç yapıyoruz. Bulunduğumuz bu servis yaklaşık 20 yıldır hizmet veriyor. Hem Malatya\'nın hem de bölgenin müracaat bölgesi burası, yaklaşık 3 ile 5 milyon arası bir nüfusa hitap ediyoruz. 22 yataklı çocuk onkoloji hastaları için bir servisimiz ve 5 yataklı kemik iliği nakil merkezimiz var. Dünyada ve Türkiye\'de kat edilen mesafeler nedeni ile lösemi tedavi edilir bir hale gelmiştir. Hastalarımızın yaklaşık üçte 2\'si bu süreci şifa ile tamamlamaktadır. Hepinize tekrardan geldiğiniz için teşekkür ediyor, ligde başarılar diliyorum\" dedi.

Kulübün Sportif Direktörü Ali Ravcı ise, lösemili çocukların bir nebze de olsa yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini ifade ederek, \"Futbol belki bizim hayatımızın merkezine koyduğumuz bir işimiz ama hayatta futbol dışında yaşanan birçok maneviyat var. Sadece bizim için söylemiyorum. İnsanlık, çevresindeki ihtiyaç sahiplerini görmeli ve mutlaka elinden gelen yardımı göstermeli. Bazen ufacık bir tebessüm bile en etkili ilaçlardan çok daha faydalı olabiliyor. Biz bunu bir nebze de olsa başarabildiysek ne mutlu bize. Hocalarımıza karşılamalarından ve ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaretlerimizi sıklaştırmaya çalışacağız. Kendi evimizde oynadığımız herhangi bir maçta burada tedavi gören çocuklarımızı, ailelerini ve servis çalışanlarını stadımızda misafir etmek isteriz\" diye konuştu.

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