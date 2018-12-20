T24 LogoT24 Logo
Spor

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Guilherme müjdesi 

İSTANBUL,(DHA) -  Evkur Yeni Malatyaspor'dan heyecanlandıran transfer açıklaması geldi

20 Aralık 2018 02:32

İSTANBUL,(DHA) - 
Evkur Yeni Malatyaspor\'dan heyecanlandıran transfer açıklaması geldi.
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Asistanaliz.com\'un radyodaki canlı yayınına katılarak transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Guilherme\'nin bonservisinin 3 milyon Euro olduğunu ifade eden Yeni Malatyaspor Başkanı bunun %50\'sini alabileceklerini duyurdu. Hedeflerinin daima altyapıya yatırım yaparak gitmek olduğunu da hatırlatan Gevrek, ekonomik dengeleri de koruyacaklarını söyledi.
Büyük bir proje içerisinde olduklarını da açıklayan Gevrek, bütün doğu ve güneydoğudaki yetenekli çocukları Türk futboluna kazandıracaklarını açıkladı. Transfer konusunda da itirafta bulunan sarı kırmızılı kulübün başkanı büyük kulüplerin yıldız isimlerine teklifte bulunduğunu da duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yeni MalatyasporEvkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek AsistanalizGuilhermeEuroYeni Malatyaspor BaşkanıHedeflerininGevrekBüyükTürkTransfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24