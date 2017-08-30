Evkur Yeni Malatyaspor'da orta saha onlara emanet

Ön libero Aytaç Kara: \"Benim buradaki hedefim Malatyaspor formasını devamlı giyip, hem kendim hem de Malatyaspor için başarılı bir işe imza atabilmek\"

Nijeryalı orta saha Azubuike: \"Sezon başından beri çok çalışıyoruz. Tanrı\'ya şükür ki bu çalışmalarımızın karşılığını da görüyoruz\"

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor\'un ön liberosu Aytaç Kara ve ortasaha oyuncusu Azubuike idman başlamadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu Aytaç, \"Benim buradaki hedefim Malatyaspor formasını devamlı giyip, hem kendim hem de Malatyaspor için başarılı bir işe imza atabilmek\" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor\'un yeni transferlerinden Aytaç Kara, Malatya İnönü Stadı\'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kara takımın performansı, ligdeki üç haftalık bölüm, hedefleri ve performansıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

\"İYİ MÜCADELE EDİYORUZ\"

Yeni kurulan bir takım olduklarını ifade eden Kara, \"Bu takımların kaynaşması zor olur. Transferlerle birlikte güçlenen bir takımız. İnşallah ilerleyen haftalarda maç oynaya oynaya birbirimizi daha iyi tanıyıp, daha çok kaynaşan bir takım olacağız\" dedi.

Kara, ligde iyi yerlere geleceklerine inandığını kaydederek, şunları söyledi:

\"Oynadığımız futbola bakıldığında diğer takımlarında bir üstünlük durumu yok. Her şey sahada belli olur. Mücadeleni verdikten sonra hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Antalyaspor maçıyla da bunu gösterdiğimize inanıyorum. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Arkadaşlarıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettik, pozisyonlar bulduk, pozisyonlar kaçırdık. İnşallah böyle devam eder ve istediğimiz sonuçları alırız.\"

\"HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM\"

Kara, bir gazetecinin \'Azubuike ile iyi bir ikili oluşturduğunuzu düşünüyor musun?\' sorusuna, \"Sonuç olarak ilk maçımızı oynadık. Birbirimize daha çok kaynaşacağız. Daha çok maç oynadıkça sadece Azubuike ile değil bütün arkadaşlarımızla kaynaşacağız. Daha iyi olacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor\'un ligdeki durumunu da değerlendiren Kara, şunları söyledi: \"Bu ligde çok çok üstün bir takımın olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta sahada mücadeleni verdikten sonra her takım eşittir. Bizde bunu sahada gösteriyoruz. Sivasspor maçında şansız bir mağlubiyet yaşadık ama rakip takımın bizden iyi olduğuna inanmıyorum. Biz sahada mücadelemize devam edeceğiz.\"

Kara, kendi performansına ilişkin ise \"Bir maça göre değerlendirmemek lazım. Benim buradaki hedefim Malatyaspor formasını devamlı giyip, hem kendim hem de Malatyaspor için başarılı bir işe imza atabilmek. Bu hedefimi gerçekleştirmek için çalışıyorum. Dolayısıyla da bir maça değil, önümüzdeki maçlara da bu performansımı yaymak istiyorum. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız bütün arkadaşlarımızla mücadeleye devam ederiz\" değerlendirmesinde bulundu.

\"SÜPER LİG\'İN İLK MAÇINDA HEYECANLIYDIM\"

Evkur Yeni Malatyaspor\'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, Süper Lig\'e alıştığını belirterek, ilk maçta heyecanlı olduğunu ancak daha sonraki maçlarda bu heyecanı üzerinden attığını söyledi.

İnönü Stadı\'nda gazetecilere açıklamada bulunan Azubuike, \"Sezon başından beri çok çalışıyoruz. Tanrı\'ya şükür ki bu çalışmalarımızın karşılığını da görüyoruz\" dedi.

Azubuike, ligin üçüncü haftasında sahalarında Antalyaspor ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayla ilgili ise \"Kazanamadık ama iyi mücadele ettik. İyi bir sonuçla sahadan ayrıldık\" değerlendirmesinde bulundu.

Nijeryalı futbolcu, Süper Lig ile ilgili yaptığı açıklamada, \"İlk maçta başta biraz heyecanlıydım. Zordu, rakiplerde zorluydu. Karşınızda oynadığınız bire bir rakiplerinizde zor. Ama birinci maçtan sonra üzerimdeki o heyecanı attım. İkinci ve üçüncü maç benim için kolay geçti\" ifadelerini kullandı.

Azubuike, bir gazetecinin \'orta alanda üzerine fazla yük biniyor mu?\' sorusuna, \"Tabi ki bu benim işim. Bunu yapmaktan da zevk alıyorum. Takıma bir balans verdiğimi düşünüyorum. Böyle de devam edeceğim\" diye yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Azubuike ve Aytaç Kara röportaj

- İdmadan genel detaylar

HABER - KAMERA: TAHA AYHAN / MALATYA, (DHA)