Evkur Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir mesaisi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun 10’uncu haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ettikten sonra 11\'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir’e ev sahipliği yapacak olan sarı-kırmızılılar hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı kırmızılı takım, saat 11.30’da Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan Nurettin Soykan Tesisleri\'nde başlayan idmana çok sayıda basın mensubu katıldı. Antrenman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Erol Bulut, oyunlarını her geçen hafta daha iyiye getirmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Hem defans hem de ofansif anlamda her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. 3 puan aldığımızda yüzler gülüyor ama yine de eksiklikleri göz ardı edemeyiz. Sonuçta eksiklikler var, onların üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bireysel ve takım olarak az hata yapmak istiyoruz. Bunlar üzerinde antrenmanlarda çalışıyoruz.”

Her rakibe karşı farklı hazırlandıklarını kaydeden Bulut, şunları söyledi:

“Her rakip farklı dizilişle, farklı anlayışla sahaya çıkıyor. O yüzden hafta içerisinde en iyi şekilde rakiplerimize hazırlanıyoruz.”

“ONLARIN BİZE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI, BİZ KENDİLERİNE YAPTIK”

Bulut, Gençlerbirliği karşısında ikinci bölgede agresif ve baskılı oynadıklarını ifade ederek, “Gençlerbirliği’nin 4-5-1 şeklinde oynadığını biliyorduk. Her zaman kompakt bir şekilde birinci ve ikinci bölgelerinde durup, hızlı çıkışlar yapmayı seven bir takım, zaten Beşiktaş maçını da o şekilde kazandılar. Biz, onların yapmaya çalıştığını, kendilerine karşı yapmaya çalıştık ve oyun isteğimiz doğrultusunda gitti. Topu bize bıraktılar, hızlı çıkmaya çalıştılar, bizde o hızlı çıkışlarına, kontrataklarına izin vermedik. İkinci bölgede agresif ve baskılı oynadık. Elimize geçen fırsatların birini iyi değerlendirdik ve 3 puanı aldık. 2-0 ya da 3-0’da olabilirdi. Rakibimize çok fazla gol pozisyonu vermedik. Yaptığımız ufak tefek hatalar ve eksiklikler var. Bunları her geçen gün asgariye düşürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“İYİ KONSANTRE OLMALIYIZ”

Ligin 11\'inci haftasında sahalarında İstanbul ekibi Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını anımsatan Bulut, “Hem oyuncu hem de futbol kalitesi olan bir ekip. Daha iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Medipol Başakşehir, futbolcu kalitesi yüksek olan bir takım. Avrupa Ligi’nde de oynuyorlar. Süper Lig’de iyi işler yapan bir Başakşehir var. O yüzden çok iyi konsantre olmamız lazım” dedi.

“BENİM AÇIMDAN HEYECANLI BİR MAÇ OLACAK”

Bulut, Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmanın kendisi açısından heyecanlı olacağına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Abdullah hocayla (Abdullah Avcı) birlikte çalıştık. Ben yardımcısı olarak 2014’te başladım. Birlikte kurduğumuz ve benimde katkı sunduğum bir 3 yıllık dönem oldu. Başakşehir, her sene üzerine koyarak bu durumlara geldi. Benimde orada vizyonum olduğuna göre, takımların oyun anlayışı birbirine benzeyebiliyor. Biz, elimizdeki oyuncu kalitesine göre oyun anlayışını kurmamız lazım. Tabi iki takım arasında biraz farklılık olacak çünkü Başakşehir, her sene üzerine koyarak giden bir ekip. Benim Yeni Malatyaspor’da ilk senem. O yüzden burada bazı şeyleri geliştirmemiz lazım, daha o seviyede değiliz ama her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bu hafta Başakşehir maçı benim açımdan heyecanlı bir maç olacak. En iyi şekilde hazırlanacağız. Kolay pozisyon vermemeye çalışacağız. Yakaladığımız pozisyonları da daha iyi değerlendirerek, iyi bir sonuç almak istiyoruz.”

“ALABİLECEĞİMİZ EN ÇOK PUANI ALMAK İSTİYORUZ”

Devre arasına kadar alabildikleri kadar puan almak istediklerini kaydeden Bulut, “Alabileceğimiz kadar çok puanı almak istiyoruz. Ondan sonra devre arasında yapacağımız birkaç transferlerle Yeni Malatyaspor’u daha iyi yerlere taşımayı hedefliyoruz. Ama şuan ligi hangi sırada bitireceğiz onunla ilgili bir şey söyleyemem. Biz, maç maç gidiyoruz. O yüzden inşallah her hafta karşılaşmaları kazanıp, puanları alarak hedefimizi belirleyeceğiz” dedi.

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- Erol Bulut’un konuşması