Evkur Yeni Malatyaspor'da, Kayseri hazırlıkları

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SÜPER Ligin 16\'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray\'ı mağlup ederek moral bulan Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray\'ı 2-1 mağlup edip 3 puanın sahibi olan Malatya ekibi, ligin 17\'nci haftasında deplasmanda Kayserispor\'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri\'nde sürdürdü.

MURAT YILDIRIM:İNŞALLAH 3 PUAN İLE DÖNECEĞİZ\"

Takımın orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, Malatyaspor\'un Kayserispor\'dan daha iyi oyun oynadığını söyledi. Kayseri\'den puanla dönmek istediklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: \"Bugünden itibaren Galatasaray galibiyetini unutup, Kayseri\'ye odaklanacağız. Kayseri\'ye göre çalışacağız. Kayserispor\'da çok iyi gidiyor ama biz onlar kadar iyiyiz diye düşünüyorum. En azından belki puan farkı onlar kadar olmasa da onlardan çok daha iyi oyun oynuyoruz. Biz galibiyet için gideceğiz o yakışır Malatyaspor\'a inşallah 3 puanla döneceğiz.\"

SADIK ÇİFTPINAR: \"GALATASARAY GALİBİYETİ BİZİ 1 LEVEL ATLATTI\"

Malatyaspor\'un stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar ise bir gazetecinin \"Devre arası bir başka takımdan transfer olman için talep gelse gider misin?\" sorusuna cevap veren Tecrübeli orta saha oyuncusu Sadık, şöyle dedi: \"Transfer konusunda bu kararı verecek merci ben değilim. Benden önce kulübüm var kulübümün menfaatleri her şeyden daha önemli. Başkanımız, yöneticilerimiz var hocamızla istişare etmemiz lazım ama bir yola girdik 16 hafta oldu inşallah 17\'nci haftayı oynayacağız. Ben hiçbir şekilde Malatya\'dan başka bir yeri düşünmüyorum, böyle bir lüksümde olamaz zaten, sadece buranın başarısı bu camianın mutluluğundan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Öyle bir teklif gelirse, isteyenler tabi ki başkanımız, yönetimimiz bunu değerlendirir, kulübüme de böyle bir durumdan kazandırarak ben gitmek isterim ama dediğim gibi şuan hiç öyle bir düşüncem yok. Gayette mutluyum içerisinde bulunduğum ortamdan. Bu galibiyette bizi 1 level atlattı diyebilirim. Sadece burayı düşünüyorum, buraya odaklandım.\"

Kayserispor maçının zor olduğunu belirten Çiftpınar, \"Kayserispor\'da çok iyi bir ekip oldu, iyi bir takım kurdular ve puantaj olarak ta çok iyi yerdeler. Bizde iyi takımız bakıyorsunuz 5 tane büyük takımla oynadık, kalemize gelebildiler mi? Bir Fenerbahçe maçı dışında oda deplasmanda oynadığımız. Burada da 4 maçta net pozisyon vermedik rakiplerimize çok iyi bir takımız hocamız eşitliğiyle beraber gerçekten kompakt bir takım olduk. İyi kapanıyoruz. Savunma yapıp pozisyon üretmekte çok zor. Biz onu da başarıyoruz. 2 haftadır gol sıkıntımızı da atlattık. İnşallah dediğim gibi arkadaşlarıma güveniyorum. Oradan da iyi bir sonuçla döneceğiz. Bu hafta boyunca çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah güzel bir sonuçla ligi en iyi yerinde ilk yarıyı bitirmek istiyoruz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Antrenmandan detay görüntüler

- Futbolcular

- Murat Yıldırım Röp.

- Sadık Çiftpınar Röp.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



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