Evkur Yeni Malatyaspor'da Göztepe hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 32\'inci haftasında oynayacakları Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Nurettin Soykan Tesisleri\'nde gerçekleştirilen idmanda takımı, İstanbul\'da bulunan teknik direktör Erol Bulut\'un yokluğunda 1\'inci Yardımcı Antrenör Turgay Karslı çalıştırırken, futbolcuların çalışmada moralli oldukları gözlendi. Isınma hareketlerinin ardından yapılan İstasyon çalışmasıyla son bulan antrenmana hafif sakatlıkları olduğu açıklanan Khalid Boutaib, Emanuel Dening, Aly Cissokho ve Issiar Dia katılmadı. Antrenmanın başında futbolcularla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Turgay Karslı, sonuna yaklaşılan ligin rehaveti affetmeyeceğini, bu nedenle sezon başındaki ciddiyetle çalışmaları uyarısında bulundu. Sarı kırmızılı takım daha sonra kurulan istasyonlarda çabukluk ve kondisyon çalışması yaptı. İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan yardımcı antrenör Turgay Karslı, ligde kritik haftaların geldiğini belirterek, \"Hem rakiplerimiz hem de yukarıdaki şampiyonluğu zorlayan takımlar için önemli bir makas aralığı var. Teknik direktörümüz Erol hocanın da söylediği gibi Malatyaspor her müsabakaya puan ve puanlar için çıkıyor. Prestij için çıktığı müsabaka yok. Hepsi puan kazanmak arzusuyla çıktığı maçlar\" dedi.

Takımda büyük bir sakatlık probleminin olmadığını ifade eden Karslı, \"Şu anda her şey normal seyrinde gidiyor. Göztepe ile 7 Mayıs Pazartesi günü oynayacağımız bir müsabaka var. Bizim için uzun bir hafta. Ona göre planlamalarımızı yaptık. Cumartesi günü İzmir\'e hareket edeceğiz. Maçımızı oynayıp, Galatasaray maçı haftasına gireceğiz\" şeklinde konuştu.

Karslı, bir gazetecinin \'Alt sıralardaki takımlarla arada puan farkı bulunması oyuncuları rehavete sokar mı\' sorusuna, \"Kendi iç dinamiklerimizi hareketlendirdik. Oyuncularımızın motivasyonunu sağlayacağı birtakım davranışları geliştirdik. Biz bu mesajı oyunculara veriyoruz. Antrenmanlarımızın dozajı ve kulüp içi işleyişimizde hiçbir aksama yapmadık. Toplantılarımız rutin, aynı seyrinde devam ediyor. Toplantı ve antrenman içeriklerimiz asla oyuncuların tatil rehaveti yükünü taşımıyor. Oyuncuların yeterince odaklandıklarını söyleyebilirim\" yanıtını verdi.

Takımın ligde kalmasının azımsanamayacak bir başarı olduğunu kaydeden Karslı, \"Malatyaspor\'un geçmiş yıllardan bu yana basamak basamak aldığı bu yol, ligde bu performansı göstermiş olması futbol kamuoyu için takdire şayan bir değerlendirmedir. Bugün bir anket yapsanız ve \'Gönüllerin şampiyonu kim\' diye sorsanız, herhalde bu bölgede Malatyaspor kazanacaktır. O yüzden alt sıradaki takımlar, şehir takımları özellikle bazı şehirlerin iki takımının birden potada olması ciddi yorum ve tartışmalar getiriyor. Bizim bir şehir takımı olarak kıt imkanlarla bu şekilde buraya adım atarak çıkmamız bence iyi bir sonuç. Gönül ister ki ekip olarak, yönetimde bunu takdir eder herhalde ilk ondaki sınırlamada yer alalım. Sayfanın ilk on hanesinde bulunmak isteriz. Bulunamayıp 11 ya da 12\'nci sırada yer alıp, bu takımın ligde kalması da -ki öyle umut ediyoruz, bu bizim için basit olmayacak- azımsanamayacak bir başarıdır\" diye konuştu.

