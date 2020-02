Evkur Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)



Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor\'un oyuncuları Berk Yıldız ile Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe maçına gerektiği gibi konsantre olacaklarını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper ligin 25\'inci haftasında Fenerbahçe\'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesislerinde sürdürdü.

BERK: \"BAŞARILI YERLERE GELMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM\"

Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Berk Yıldız, 3 buçuk yıl Elazığspor forması giydikten sonra, Süper Lig\'de yer aldığını ve ligin çok farklı olduğunu belirterek, \"Burada tanıdığım ağabeylerim de vardı. Onlarda bana çok yardımcı oldu sağ olsunlar. Adaptasyon sorununu çok iyi geçtim. Kampta da iyi çalıştım. Hocamda bana 2 maçtır şans veriyor. Bende iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Burada da çalışmalarımız iyi gidiyor. Konyaspor maçından önce Bursaspor\'dan önemli 1 puan aldık. Oraya da puan veya puanlar almak için gittik. Maçın önemini biliyorduk çünkü rakip aşağıdaydı. Bu maçı 3 puanla geçtiğimiz için çok mutluyuz. Bizim için çok büyük avantaj oldu. Alt sıralardan kopup üst sıraları kovalıyorduk. Şimdi hedefimiz üst sıralar\" dedi.

Malatyaspor\'un futbol piyasasına Azubuike ve Sadık gibi oyuncuları sürdüğünü ifade eden Yıldız, \"Gençlere ne kadar önem verdiklerini biliyorum. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Umarım bende antrenmanlarda çalışıp hocamın şans vermesi halinde Malatyaspor\'da daha da başarılı yerlere gelmek için çalışacağım\" diye konuştu.

Fenerbahçe maçının kendileri için zor maç olduğunu kaydeden Yıldız şöyle konuştu:

\"Her futbolcu her maça aynı konsantre de olması gerekiyor. Biz diğer maçlara konsantre olduğumuz gibi sahaya çıkacağız. Çünkü biz olaya maç maç bakıyoruz. Konyaspor maçından önce Fener maçını düşünseydik bu maçta sıkıntılar yaşayabilirdik. Gerektiği gibi konsantre olacağız ve çalışmalarımızı ona göre yapacağız. Tabii ki benim forma giyinmem benim için büyük bir onur olur, başarı olur. İnşallah hocamız takdir ettiği sürece bende başarılı olmaya çalışacağım\" şeklinde konuştu.

SADIK: \"ALT SIRALARDAN İLİŞKİMİZİ İYİCENE KESTİK\"

Sarı- kırmızılı takımın savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar\'da Konyaspor maçının kendileri ve rakip takım için çok önemli bir maç olduğunu ifade ederek, \"Biz bence takım olarak oynamamız gerektiği gibi oynadık. Her zaman oynadığımız bir şekilde kompakt bir şekilde oynadık. Maçın başında rakip takımda Jahovic\'in kafa vuruşunun dışında pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Bu maçta 3 puana ihtiyaçları vardı. Taraftar baskısı orada çok yüksekti ama Konyaspor olumsuz anlamda bundan daha çok etkilendi. Biz gayet rahattık ve ne yaptığımızı bilerek hareket ettik. 80\'inci dakikadan sonra gerçekten daha farklı skor oluşabilirdi. 3-4\'ü belki bulabilirdik. Sonuçta 1-0 kazandık ama güzel bir galibiyet oldu. Alt sıralardan ilişkimizi kestik ve fark 13 puana çıktı. Bundan sonraki oynayacağımız 10 maç önemli. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Tek tek giderek aynı ciddiyetle alabileceğimiz en yüksek puanları alarak daha iyi yerlere gelmek adına mücadelemizi sürdüreceğiz\" şeklinde konuştu.

\"BU TAKIMIN BİLEĞİ KOLAY KOLAY BÜKÜLMEYECEKTİR\"

\'Uçtu kaçtı\' denilen Göztepe\'yle aralarında 2 puan, Kayserispor\'la 4 puan olduğunu ve bu takımlardan çok uzak olmadıklarını kaydeden Çiftpınar şöyle konuştu:

\"Bizim öncelikle hedefimiz önümüzdeki ilk maç olan Fenerbahçe maçı. O maçta burada taraftarlarımızın desteğiyle beraber güzel bir atmosferde ben güzel bir galibiyet olabileceğimizi düşünüyorum. Bu kapasite var. Daha önce burada oynadığımız maçlarda büyük takımlara karşı bunu gösterdik zaten. Tek tek, önümüze bakarak devam edeceğiz. Aynı ciddiyetle, aynı motivasyonla, aynı konsantrasyonla bunu yaptığımız sürece bu takımın bileği kolay kolay bükülmeyecektir. Son 9 maçta 1 defa mağlup olmuşuz. Oda Antalyaspor maçı. 45 dakika 10 kişiyle oynadık. Biz aynı ciddiyetle devam ettiğimiz sürece sahada kim olursa olsun bütün arkadaşlarım elinden geleni yapacaktır. Ben çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe maçları gibi büyük maçlar şehirde de aynı şekilde çok ayrı bir ortam, motivasyon oluşuyor. Stattaki atmosferden de anlayabiliyorsunuz. İnşallah bu haftada daha önceki Beşiktaş, Galatasaray maçlarında olduğu gibi güzel bir atmosfer oluşur. Bizde performansımızın üstüne biraz daha koyarak daha iyi bir mücadeleyle buradan puan veya puanlarla ayrılarak taraftarlarımızı, camiamızı ve şehrimizi mutlu etmek istiyoruz\"

\"HEDEFİM MİLLİ TAKIMA GİDEBİLMEK\"

Milli takıma gitmenin her futbolcunun hedefi olduğunu ifade eden Çiftpınar, \"Milli formayı giymek benimde hedeflerimin arasında. Şu an tabii Malatyaspor\'da ki formamın hakkını vermekten sonra ilk hedefim milli takıma gidebilmek. Tabii ki bunu bekliyorum diyebilirim. İnşallah oraları bize laik görürler. Gidebilirsek hem kendi adıma, hem takımımız adına, hem de şehrimiz adına çok güzel duygular, çok güzel bir ortam oluşur. Gittiğim zamanda orada Malatyasporumuzu en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. İnşallah nasip olur\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Berk Yıldız\'ın açıklamaları

- Sadık Çiftpınar\'ın açıklamaları

- Futbolculardan görüntü

- İdmandan detaylar

- Kalecilerin çalıştırılması

- Futbolcular koşarken

- Oyuncuların pas çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler