Evkur Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay ile görüşecek

MALATYA, (DHA)

SÜPER Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor\'da teknik direktör arayışları sürüyor.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, hafta sonuna kadar teknik direktör sorununu çözeceklerini söyledi.

Ertuğrul Sağlam\'ın görevden ayrılmasının ardından Malatyaspor, yeni bir teknik direktörle anlaşmak için çalışmalarına hız verdi. 3-4 teknik direktörün Malatyaspor\'un gündeminde olduğunu ifade eden Adil Gevrek, \"Biz kulübümüzün teknik direktör sorununa iyi bir isimle son vermeyi planlıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görüştüğümüz isimleri kamuoyuyla paylaşmak şu an için doğru olmayabilir. Biz bu problemin çözümünü en geç hafta sonuna kadar noktalayacağız. Malatyaspor\'un başarısı için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Güçlü bir yönetimimiz var. Güçlü bir taraftarımız var, güçlü bir takımımız, güçlü bir şehrimiz var. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın, birlik beraberlik içerisinde olursak takımımızı çok daha iyi noktalara taşıyabiliriz\" dedi.

RIZA ÇALIMBAY İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor\'un Antalyaspor teknik direktörlüğünden ayrılan Rıza Çalımbay\'la bugün ya da yarın görüşme yapılacağı öğrenildi. Görüşmenin ardından şartların uygun olması halinde deneyimli teknik adama resmi teklifin götürüleceği öğrenildi.

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