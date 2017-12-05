Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe’ye hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında konuk edeceği Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut, Göztepe karşısında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Geçen hafta deplasmanda Akhisar ile 0-0 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, kendi sahasında karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan tesislerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Erol Bulut, Beşiktaş maçına kadar yükselişlerinin olduğunu söyledi. Ofansif anlamda da iyi işler yaptıklarını belirten Bulut, \"Haftalardır iyi oynuyoruz. Yeterince pozisyonlara giriyoruz ama maalesef aradığımız golü bulamıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda kalemizde de az pozisyon veriyoruz. Üreten bir Yeni Malatyaspor var. Bunu yapmak kolay bir şey değil. Son haftalarda aynı zamanda üreten bir takımız ama golü bir türlü bulamıyoruz. Eninde sonunda şeytanın bacağını kıracağız. İnşallah bu hafta başlangıcını yaparız. Göztepe karşısında yakaladığımız pozisyonları gole çevirebiliriz\" dedi.

Devre arasından önce ligin son 3 maçını Göztepe, Galatasaray ve Kayserispor ile oynayacaklarını hatırlayan Teknik Direktör Bulut, “Ligin iyi takımları. Kadrolarında bulunan futbolcular topu iyi oynuyor. Bizim önümüzde, üst sıralarda yer alan kulüpler. Oynayacağımız bu maçlarda daha fazla gol atmak istiyoruz. Aynı şekilde onlara da az pozisyon vermeye çalışacağız. Bulduğumuz pozisyonları daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Maç gününe kadar bunun üzerine çalışacağız. Hedeflediğimiz puanları bu son 3 maçta alarak, devre arası kampına rahat gitmek istiyoruz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Erol Bulut’un açıklamaları

-Antrenmandan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN MALATYA-DHA)

(FOTOĞRAFLI)