Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray'a bileniyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) -



SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti. Yeni Malatyaspor\'un sportif direktörü Ali Ravcı, \"Stat 15 bin kişi kapasiteli bile olsa biz onu bile dolduramayacak duruma geldik\" dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri\'nde takımın Galatasaray maçı hazırlıklarını izleyen Ravcı, Ankara deplasmanında mağlubiyeti hak ettiklerini belirterek, \"İyi bir performans ortaya koyamadık. Bunu da beklemiyorduk çünkü Antalya\'da yaptığımız kamp, antrenmanlar açısından iyi geçmişti. Orada istekli bir çalışma vardı. Biz bunun maça da yansıyacağını düşündük. Ama maalesef böyle olmadı\" diye konuştu.

Ravcı, ileriye yönelik olarak kimsenin tedirgin olmasına gereğinin olmadığını belirterek, \"Farklı düşünce içerisine girmesine gerek yok. Biz herkesten daha fazla o maçı kazanmayı istedik ama bazen böyle durumlar, kötü haftalar yaşanabiliyor. Bunu düzeltecek olan futbolcularımızın kendileri. Bizler her ne kadar dışarıdan onlara inandığımızı, güvendiğimizi ya da motivasyon açısından her zaman her hafta yaptığımızı yapsak da yine bu durumu futbolcularımız düzeltecek. Bizlerin onlara inandığımızı zaten biliyorlar. Önemli olan onların kendilerine inanmaları\" dedi.

Bu durumdan en kısa zamanda çıkaklarını ifade eden Ali Ravcı, \"En kısa zaman ne zaman, Galatasaray maçı. Taraftarlarımızın desteğiyle, oyuncularımızın da geçen hafta kötü oynayıp kaybetmeleriyle en azından bu kötü gidişe \'dur\' diyeceklerini biliyorum. Çünkü daha önceki haftalarda da, evvelki senelerde de bir takım sıkıntılı haftalar yaşamıştık. Bazen 3-4 ya da 5 hafta kazanamadığımız haftalar oluyordu ama bunu da düzelteceğiz. Bununda üstesinden geleceğiz\" şeklinde konuştu

Teknik direktörleri Erol Bulut ile her gün takımla ilgili istişareler yaptıklarını belirten Ravcı, şunları söyledi:

\"Olan ya da olabilecek sorunları kendi aramızda da paylaşıyoruz. Bu tesislerde, kamplarda neticede bir insan topluluğu yaşıyor. İnsanların grup halinde bir arada oldukları yerlerde mutlaka ufak tefek sorunlar çıkabiliyor. Oyuncular nihayetinde robot değil, onlarında duyguları var. Hafta içi gerek sosyal hayatlarında gerek kendi arkadaşları içerisinde ufak tefek sıkıntılar yaşıyor. Sizlerde yaşıyorsunuz. Çalıştığınız iş yerinizde ya da dışarıda arkadaşlarınızla, dostlarınızla sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Ama bizim yaşadığımız sorunlar çok büyük değil, ufak tefek şeyler. Erol hocada, bizlerde oyuncularla birebir konuşup, halledeceğiz. Halledilmeyecek sorunlar değil. Ortada çok büyük bir sorun yok. İşi ceza seviyesine getirecek sorunlar değil. Bunu bizim bile konuşmamıza gerek yok. Oyuncularda aralarında bir sorun, problem varsa onu kendi aralarında hallederler. Ortada çok fazla büyütülecek bir durum yok. Biz, Galatasaray maçına en iyi şekilde nasıl hazırlanırız buna bakıyoruz. Galatasaray maçının hem oyunsal hem de skor anlamında iyi geçmesi için çalışmalara başladık, inşallah da öyle olacak.\"

Milli maçlardan sonra puan kaybı yaşamak bir kanun olmadığını vurgulayan Ravcı, \"Mili maç girdi, milli maç arası akabinde ki maçı kötü bitecek\' diye bir şey yok, bence bir tesadüf. Milli maç araları bugüne kadar bizim açımızdan hep iyi geçti. Özellikle sakat oyuncularımızın düzelmesi ve yaptığımız antrenmanlar açısından iyi geçti ama böyle de bir istatistik var. Bunu bir daha ki milli maç arasında da çözmek lazım\" diye konuştu.

Galatasaray maçında tribünlerin dolacağına inandıklarını ancak tüm karşılaşmalarda taraftarları takıma destek olmaya beklediklerini anlatan Ravcı, şöyle devam etti:

\"İçeride oynayacağımız maç olduğu için, biz artık tribünlerin dolu olmasını görmek istiyoruz. Bazen oyuncular için \'maç seçiyor\' derler. Sanki taraftarımızda maç seçiyor. Bana öyle geliyor. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarında değil biz onları diğer maçlarda da her zaman yanımızda görmek istiyoruz. O tribünlerin dolmasını bekliyoruz. Daha önce \'Stat niye 25 bin ya da 27 bin kişilik, niye 30-35 bin kişilik değil\' diye serzenişler vardı. Belki 15 bin kişi kapasiteli olsa biz onu bile dolduramayacak duruma geldik. Bunu da artık kırmalıyız. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var, onları yanımızda görmek istiyoruz. Gittiğimiz deplasmanlarda da taraftarların takım üzerinde ne kadar etkili olduğunu en iyi biz biliyoruz. İnşallah Galatasaray maçıyla birlikte bütün maçlarda artık tribünler dolar. Galatasaray ile oynayacağımız maç, kazanılmayacak bir maç değil. Biz Galatasaray\'ı daha öncede yendik. Fenerbahçe\'yi de yendik. Tabi normal, sıradan bir maç olarak görmüyoruz. Galatasaray bu ligin lokomotif takımlarından bir tanesi. Birçok şampiyonlukları var. Ama hiçbir takım, yenilmeyecek bir takım değil. Biz her zaman olduğu gibi kendimize inanıp, güveniyoruz. Yeter ki oyuncularımızın o gün saha içerisinde motivasyonları tam olsun. Maçı çok istemeleri, mücadeleyi sahaya yansıtmaları bizim açımızdan önemli, bunu yansıttıkları sürece zaten yenemeyeceğimiz takım yok. Galatasaray maçıyla birlikte inşallah yine iyi bir başlangıç yaparız. Alacağımız galibiyet, diğer maçların kazanılması açısından bize de bir moral olur. Amacımız, hedefimiz 3 puan.\"



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