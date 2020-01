Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivaspor mesaisine başladı

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 19\'uncu haftasında sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor, ligin 19\'uncu haftasında pazar günü sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivaspor maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri\'nde sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, ardından taktik çalışarak, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut, maça baktıklarında üzgün olduklarını, 2 puan kaybettiklerini belirterek, \"Deplasmandan gidip 1 puan almak altın değerinde, her puan bize lazım. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmiş olsaydık şu an daha mutlu olacaktık, çünkü 25 puanda toplamış ve üst tarafa biraz daha yakın olacaktık. Ayrıca alt taraftan da uzaklaşmış olacaktık. Takım iyi oynadı. En azından iyi defans yaptık. Yine de değerlendiremediğimiz 4-5 tane gol pozisyonumuz var. Önemli olan o pozisyonlara girebilmek. Önümüzdeki maçlarda da onları değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Takımımız iyi çalıştı. Zaten Antalya kampında bütün futbolcular 2\'nci yarıyı iyi hazırlandı ve bu şekilde güzel başladık\" dedi.

Bulut, 1 buçuk aydan fazla zamana ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, \"Kalite artması gerekiyor. Kaliteli futbolcuya ihtiyacımız var. Oyunumuzu hücum anlamında daha da güzelleştirmemiz lazım. Defans anlamında şu anda takımımız gerçekten iyi işler yapıyor. Orada tabii ki detaylar üzerinde çalışacağız, daha iyi olmamız lazım. Hatalarımız yine de var ama ofansif anlamda kendimizi daha iyi konuma getirmemiz gerek. Yakaladığımız şansları değerlendirmemiz lazım\" diye konuştu.

Erol Bulut, transfer yapılması gereken bazı mevkilerin olduğunu kaydederek, \"O mevkilerin kesinlikle alınması gerektiğini söyledim ama maalesef bu transferler gecikti. Ben, 3-4 en geç 5 Ocak\'a kadar 2 transferin gelmesini umuyordum. Bu gerçekleşmedi ve işimizi kolaylaştırmıyor\" açıklamasını yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor\'da gündeme gelen Hamit Altıntop transferinin neden gerçekleşmediği hakkında da konuşan Bulut, Hamit Altıntop eşiyle görüşüp, düşünerek karar vereceğini, bugüne kadar kendilerine dönmediklerini, kendisinin ve yönetimin yaptıkları yanlış bir şeyin olmadığını anlattı.

Sarı-kırmızılı takıma transfer yapamama sebeplerinin futbolcu gönderemediklerinden dolayı olduğunu belirten Bulut, şöyle konuştu: \"Futbolcu takım bulamıyor veya gitmek istemiyor o yüzden devre arası transferi gerçekten kolay değil. Alacağınız takımdan, alırken bir anda farklı fiyatlar önümüze çıkıyor. O da elinizi kolunu bağlıyor. Ama birkaç futbolcuya şu an yakınız. Tahmin ediyorum bugün yarın 1-2 transfer gerçekleştireceğiz. Transfer, takımımıza şart ama kimse \'Erol hoca bırakıp gidecek \' öyle bir konu olmayacak. Ben her zaman sözümün arkasında olan bir kişi oldum. O şekilde de ben sözümü yerine getireceğim. Transfer şart olduğunu yönetime söyledim. Basında da rahatlıkla açıkladım. Futbolcularıma da söyledim. Sonuçta bu konuda gizlenecek bir şey yok. Yine de takımımızı şu an mevcut yerinden daha iyi yere taşıyabilmek adına transfer şart. Yönetim uğraştı, uğraşıyor da.\"

Bulut, diğer rakiplerine hazırlandıkları gibi Sivasspor maçına da hazırlanacaklarını ifade ederek, \"Analizlerini yapıyoruz, hocalarımız çalışıyor. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde zaten hem ofansif, hem defansif anlamda neler yaptıklarını, zaaflarını öğreneceğiz. Onun üzerinden çalışıp antrenmanda istediklerimizi uygulamaya çalışacağız. Sivas, iyi bir ekip, iyi oyuncuları var. Tabii ki kolay bir maç olmayacak. Sivas\'a, Malatya\'nın şansı tutmuyor galiba. Bu sefer inşallah tutacak. Her şeyin bir ilki vardı\" diye konuştu.

