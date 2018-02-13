Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor maçına hazırlanıyor

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: \"Grafiğimizi yükseltmemiz gerekiyor\"

\"Teknik direktör olarak yaptığım hatalardan ben sorumluyum\"

\"Performansının yükselmesi gereken futbolcularımız var\"

\"Puan ve puanlar almaya gidiyoruz\"

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Spor Toto Süper Ligin 22\'nci haftasında Bursaspor\'a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmadan puan veya puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Pazar günü saat 13.30\'da deplasmanda Bursapor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde düzenlenen antrenmana Issiar Dia, Khalid ve Dening katılmadı. Güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, ardından taktik çalışarak antrenmanı tamamladı.

\"GRAFİĞİMİZİ YÜKSELTMEMİZ GEREKİYOR\"

Teknik Direktör Erol Bulut, Kasımpaşa maçına çok iyi başladıklarını belirterek, \"70 dakika bunu iyi sürdürdük. Son 20 dakika istediğim doğrultuda gitmedi. Biraz performans düşüklüğü oldu, bir de stres üzerine gelince otomatikman istediğimiz oyun ortaya çıkmadı ama yine kalemizde fazla pozisyon gördüğümüzü düşünmüyorum. Bir yediğimiz gol var bir de bir buçuk pozisyon var. Yine ona rağmen bizim yarattığımız 4-5 gol pozisyonu var onları değerlendiremedik ama maçın sonucuna bakarsak 1-1\'lik sonuçla iki taraf içinde doğru olan oldu. Oynanan futbola baktığımızda biz bunun daha iyisini yaptık ve yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Kasımpaşa maçı olsun, Antalyaspor maçı olsun takımda biraz form düşüklüğü var bu doğrudur. Bazı futbolcular yüzde yüzle gidiyor. O futbolcularda form düşüklüğü olacak. Onların yerine diğer arkadaşların performanslarını arttırması gerekiyor. Bu olmayınca otomatikman oyunumuzda biraz düşüş yaşıyoruz ama buna en kısa zamanda başlayarak yine o grafiğimizi yükseltmemiz gerekiyor\" dedi.

\"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK YAPTIĞIM HATALARDAN BEN SORUMLUYUM\"

Futbolcuların değişikliğiyle ilgili saha içerisinde kendi tercihinin olduğunu ifade eden Bulut, \"Sonuçta bir şeyi doğru yapıyorsam o da benim tercihim, bir şeyi yanlış yapıyorsam o da benim tercihim. Sonuçta buranın sorumlusu, teknik direktörü olarak yaptığım hatalardan ben sorumluyum. Sonuçta bu işin çizgisi bu. Ben yanlış bir şey tercih ettiğimi düşünmüyorum. Ekibimle oturup bütün hafta boyunca onları zaten istişare ederek ve hangi futbolcuyu sahaya sürdüğümüzde daha iyi verim alabiliriz şeklinde konuşuyoruz. Çünkü her gün bu futbolcularla ben çalışıyorum. Kim antrenmanda ne gösteriyor, ne veriyor? Onu ben biliyorum. Sadece maçtan maça gidilecekse o zaman hep aynı takımla çıkmanız gerekiyor. Bu böyle değil. O yüzden değişlikler kesinlikle olmaya devam edecek. Futbolcular tercihiyle yanlış veya doğru olabilir. Oda benim ve ekibimin tercihleri. Futbolcularda bazen söylediğim gibi performans düşüklüğü oluyor. Onların yerine oynayan futbolcular performansları artıyor. Artmadığı sürece onların yerine yine değişiklik yapmak zorundasın. En iyisini, en doğrusunu bulmaya çalışıyorsun ve sonuçta bizim sahaya sürdüğümüz futbolcuları neden sürüyoruz? O takım bize galibiyeti puanlar getirecek ve iyi oynayacak diye sahaya sürüyoruz. Hiçbir hoca sahaya yenilecek diye bir takım sürmez. Her zaman en doğru kadroyu sahaya sürmeye çalışıyoruz. Bizde ekibimizle bugüne kadar bu şekilde yaptık\" şeklinde konuştu.

\"PERFORMANSININ YÜKSELMESİ GEREKEN FUTBOLCULARIMIZ VAR\"

Bulut, kendilerinin ilk yarıda da hiç rahat olmadıklarını kaydederek, \"Ben geldiğimden beri hatırlıyorum, Atiker Konyaspor maçıyla birlikte buraya geldim. O sıra zaten hep zor maçlar yaşadık. Futbolcular hep bu stresi yaşayacak. Çünkü o yüzden profesyonel futbolcu\" dedi.

Antalyaspor maçında 3 puanın kaybedilmesinin nedenini sahada 10 kişi kalmalarına bağlayan Bulut şunları söyledi:

\"Biz 11 kişi sahada takım olarak devam etmiş olsaydık o maçı kesinlikle kazanacağımızı düşünüyorum. 10 kişi kaldık orda eksiklik yaşadık ve o maç kaybedilmiş oldu. Bu futbolda var olan şeyler ama önümüzdeki bütün maçlar zor, daha da zorlaşacak çünkü ligin sonuna doğru gidiyoruz daha stresli olacak, gergin olacak. Bizde en iyi şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanıyoruz. Takımımız benim düşüncemle zaten toplantılarımızı yapıyoruz. Kesinlikle performans artışı olması lazım. Performansının yükselmesi gereken futbolcularımız var. Futbolcularımız performanslarını arttırırsa yine istediğimiz seviyeye geleceğiz.\"

\"PUAN VE PUANLAR ALMAYA GİDİYORUZ\"

Bursaspor\'un iyi bir takım olduğunu ve onlarda da bir düşüş bulunduğunu ifade eden Bulut şöyle konuştu:

\"Son maçlarını Teleset Mobilya Akhisarspor\'a karşı kaybettiler. Onlarda kazanmak isteyeceklerdir. Bizde oraya puan ve puanlar almaya gidiyoruz. Sonuçta iki takım puanları birbirine yakın. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. Son Kasımpaşa maçına 3 eksikle çıktık. Bizim gibi bir takım önemli futbolcuları sahada olmadığı zaman zaten sıkıntı yaşıyor. Kadromuzda, yedek kulübemizle çok zengin olmadığında o eksiklikleri yaşayacağız ve yaşamaya da devam edeceğiz. Ama elimizdeki futbolcularla bu sezonu bitireceğiz. Elimizde başka bir şey yok. Khalid\'in tedavileri devam ediyor. İnşallah sahada olabilir, ama zor gibi gözüküyor.\"

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