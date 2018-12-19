Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'un forvet oyuncusu Adem Büyük Süper Lig\'de kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Sarı- kırmızılı ekip Nurettin Soykan Tesisleri\'nde ligin 17\'nci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor\'un takım kaptanı Adem Büyük, ligde ikinci sırada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

\"Antalyaspor karşılaşması bizim için önemli bir maçtı. Ligdeki konumumuzu sağlamlaştırmak ve belirlemek adına kazanmamız gerekiyordu. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağımızı da biliyorduk. Hiçbir şey yapmamalarına rağmen en ufak bir konsantrasyon eksikliğimizde bizi cezalandıracak bir takımdı. Daha önceki oynadığı maçlardan da bunu biliyorduk. Hiç pozisyon vermeden, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.\"

Büyük, ligde ikinci sırada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, \"Asıl sorun buralarda kalıcı olmak. Bunun bir haftalık olmamasını temenni ediyorum. Artık o maç geride kaldı. İlk yarının son maçında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacağız. Zor bir deplasman, onlarda istedikleri yerde değiller. Mutlaka taraftar desteğiyle birlikte kazanmak isteyecekler. Bizi açıkçası zorlayacak. Şampiyon olmuş bir takım, şuan ki konumları bizi ilgilendirmiyor. Biz işimizi yapmak zorundayız. Eğer buralarda kalmak istiyorsak bu maçtan puan ya da puanlar almamız gerekiyor\" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin de konuşan Büyük, \"Tatsız bir olay yaşadık. Bu sadece Malatyaspor\'a değil, Türk futboluna yapılan bir saldırıdır. Gece sesler duyduk, işin ciddiyetini sabah gördük. Etkilenen arkadaşlarımızda oldu. Bu küçük bir olay değil, yabancı arkadaşlarımız korktu. Bunu yapanların Malatyaspor ile bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlarımda herkes birbirine yardım etti. Umarım bundan sonra ne burada ne de başka bir yerde böyle bir şey yaşanmaz. Bana göre teröristten hiçbir farkları yok\" dedi.

RAHMAN: \"ÇIKIŞIMIZI LİGİN GENELİNE YAYMAK İSTİYORUZ\"

Evkur Yeni Malatyaspor\'un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ise ligin ilk yarısını iyi bir şekilde noktalamak istediklerini söyledi. Çağıran, takım olarak ligde iyi bir konumda olduklarını ifade ederek, \"Antalyaspor maçı bizim için verimli geçti. İstediğimiz futbolu sahaya yansıttık. Takım arkadaşlarımla birlikte güzel bir performans ortaya koyup, iyi mücadele ettik. Bu iyi gidişi sürdürmek istiyoruz. İnşallah bu güzel çıkışımızı, keyfimizi ligin geneline yayıp, lig sonunda da güzel bir sonuç elde ederiz. Ben bütün arkadaşlarıma inanıp, güveniyorum. Deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geleceğiz. Ligin ilk yarısına iyi bir nokta koymak istiyoruz. Ardından iyi bir tatil döneminin ardından kamp çalışmalarımız başlayacak. Kampa da iyi başlamak istiyoruz\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İdmandan detay görüntüler

- Adem Büyük\'ün konuşması

- Rahman Buğra\'nın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

