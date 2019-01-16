Evkur Yeni Malatyaspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-2

Taha AYHAN / MALATYA (DHA)

STAT: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Murat Şener

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Gökhan, Ömer, Murat Yıldırım (Dk. 47 Donalt), Pereira, Ahmet (Dk. 64 Robin), Aleksic, Chebake, Erkan, Mina, Mustafa (Dk. 47 Barış)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat - Erkan, Muhammet, Hüseyin (Dk. 82 Cem), Harun (Dk. 72 Emre), Orhan, İzzet, Seyid, Ozan, Özgür, Celal

GOLLER: Dk. 7 Ozan, Dk. 45+2 Hüseyin (Bodrum Belediyesi Bodrumspor) - Dk.80 Aleksic, Dk. 82 Peraira, Dk. 88 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Ömer (Evkur Yeni Malatyaspor)- Muhammet, Erkan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada Bodrum Belediyesi Belediyespor\'u 3-2 mağlup etti.

4\'üncü dakikada Ömer\'in ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlak direğin dibinden oyun alanının dışına çıktı.

7\'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası içerisinde Celal\'in çevirdiği topta Ozan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

37\'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Aleksic ortaladı. İyi yükselen Mina\'nın vuruşunda top auta gitti.

45+2\'nci dakikada sağ kanttan Celal\'in ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Hüseyin\'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

77\'nci dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Ömer, ceza sahası içerisinde Özgür\'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Volkan Bayarslan, VAR\'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrardan izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

80\'inci dakikada kazanılan penaltıda Aleksic, topu ve kaleci Fırat\'ı farklı köşelere gönderdi.

82\'nci dakikada sağ kanattan Aleksic\'in kullandığı kornerde iyi yükselen Pereira\'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

88\'inci dakikada ev sahibi Yeni Malatyaspor öne geçti. Sol kanattan Pereira\'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Aleksic topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

90+1\'inci dakikada Cem, topu ceza sahası içerisine taşıdıktan sonra sert vurdu, kaleci Ertaç iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'u 3-2 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)