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Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’a hazırlanıyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

21 Kasım 2017 17:27

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut, hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade etti.
Evkur Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 1-0’lık mağlubiyetinin ardından kendi sahasında Beşiktaş’la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan tesislerinde yapılan antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor maçına kadar yükselişlerinin olduğunu söyledi. Maç ve antrenmanlardaki verileri göz önünde bulundurarak performanslarında yükseliş olduğunu belirten Bulut şöyle dedi:
“Son Alanyaspor, Başakşehir maçı olsun üstünlüğümüzü kuruyoruz yeterince gol pozisyonuna giriyoruz. İkili mücadelelerde yüzde 50’nin üzerinde oynuyoruz bu çok önemli.  Normalde rakibin üzerinde yüzde 50’nin üzerinde kazandığınızda maçı kaybetme şansınız normalde sıfır. Maalesef kazanmamıza rağmen ikili mücadeleleri topa daha çok sahip olan bir Evkur Yeni Malatyaspor ama sonuçta yakaladığınız pozisyonları gole çeviremediğiniz zaman zorlanıyorsunuz ve mağlup oluyorsunuz. 1 gol yediğinizde 2 gol atmanız gerekiyor çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Geçekten biz çok emek sarf ediyoruz. Her şeyini sahaya koyuyorlar ama topun kale çizgisinden, diğer tarafa fileye vurduramıyoruz fakat doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Biz çalışmalarımıza en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Önceki maçlara nasıl hazırlandıysak, Beşiktaş maçına da aynı şekil hazırlanıp inşallah Beşiktaş maçında istediğimiz pozisyonlara ulaşıp gollere çevirmeye çalışacağız.”
Bulut, Beşiktaş\'ın kalitesinin tartışmasız olduğunu vurgulayarak, “Üst düzey bir takım kaliteli futbolculara sahipler. Şampiyonlar Lig’inde oynadığı maçlar ortada. Geniş kadro derinliğine sahipler. 3 günde 1 maç oynayabilecek kapasitedeler. Bizim karşımıza farklı ilk 11 ile çıkabilirler. Önemli olan bizim sahada onlara karşı neler yapabileceğimizdir. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Sağlam oynayıp evimizde kazanmak istiyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Erol Bulut ile röp
- Futbolcuların antrenmanı
- Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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