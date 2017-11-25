Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından

SÜPER Lig’de evinde Beşiktaş’la 0-0 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 90 dakika güzel mücadele ettiklerini söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, kötü oynadıklarını, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Erol Bulut “Son haftalar da iyi oynadığımız futbolu bugünde devam ettirdik” diyerek şöyle konuştu:

“Beşiktaş topa daha çok sahip oldu ama 90 dakika iyi mücadele eden bir Yeni Malatyaspor vardı. Yakaladığımız topları gole çeviremiyoruz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda gol gelecektir” dedi.

Şenol Güneş ise, takımın kötü oynadığını ve 3 puan isteğini sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Güzel bir saha, ambiyans ve seyirci vardı. Rakibin de istekli oyunu vardı. Onların 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Biz 3 puan isteğini sahaya yansıtamadık. Beklediğimizi alamadık. Kötü oynadık. Beklediğimizin altında bir oyun vardı” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şenol Güneş’in konuşması

- Erol Bulut’un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

HABER-KAMERA: EYYÜP BURUN-Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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