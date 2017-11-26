Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: "Bundan sonraki maçlarımızı da böyle oynayarak hedefimize ulaşacağız"

\"Geçen sene Beşiktaş hem stadını hem gönlünü bize açtı\"

Adem Büyük: \"Kaybettiğimiz 3 puandan dolayı çok üzgünüz\"

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında oynadıkları Beşiktaş maçında 3 puanı hakettiklerini ancak alınan 1 puanın da kendileri için önemli olduğunu belirtti.

\"EVKUR YENİ MALATYASPOR BUNDAN SONRAKİ MAÇLARINI BÖYLE OYNAYARAK HEDEFİNE ULAŞACAKTIR\"

Beşiktaş karşısında aldıkları 1 puanın çok değerli ve önemli olduğunu belirten Adil Gevrek, \"Beşiktaş\'ın güçlü bir rakip. Oyunun gidişatına bakarsak 3 puanı hak ettik, kısmet, olmadı. 1 puan da bizim için çok iyi. İnşallah Evkur Yeni Malatyaspor bundan sonraki maçlarında da böyle oynayarak hedefine ulaşacaktır. Kente gelen her takıma misafirperverlik yapmaya çalışıyoruz. Futbolda kardeşliğin, birlik ve beraberliğin çok önemli\" ifadelerini kullandı.

\"GEÇEN SENE BEŞİKTAŞ HEM STADINI HEM GÖNLÜNÜ BİZE AÇTI\"

Beşiktaş\'ın kendileri için ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Gevrek, \"Geçen sene Beşiktaş hem stadını hem gönlünü bize açtı. Bu anlamda hem yönetim kurulu arkadaşlarım hem taraftarlarımız adına teşekkür ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu\'nun tek takımıyız Süper Lig\'de. Bu anlamda hem Malatyamızı hem bölgeyi en güzel şekilde temsil ederiz\" dedi.

ADEM BÜYÜK: \"KAYBETTİĞİMİZ 3 PUANDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ\"

Takımın üstüne 3 haftadır bir şanssızlık olduğunu aktaran Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, \"Kaybettiğimiz 3 puandan dolayı çok üzgünüz. Maçtan önce \'Karşılaşmanın 0-0 bitmesi sizi memnun eder mi\' diye sorsalardı, belki \'Evet\' derdim çünkü Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Şampiyonlar Ligi\'nde yaptıkları ortada, onlara da o yolda başarılar diliyorum. Bu maç bizim için bir ışık oldu. Ayrıca taraftarımıza çok teşekkür ederiz\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adil Gevrek\'in açıklamaları

-Adem Büyük\'ün açıklamaları

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Haber: Sercan SAPANATAN - KAMERA: ALİ DANAŞ / MALATYA,(DHA)

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