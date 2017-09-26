Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor önümüzdeki hafta kendi evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Nurettin Soykan Tesisleri\'nde Atiker Konyaspor hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyasporlu futbolcular, hafif tempolu koşunun ardından, 20 dakikalık dar alanda turnuva yaptı. Oldukça eğlenceli geçen çalışmada kazanan takım kaybeden oyunculara ceza verdi.

Bugün yapılan antrenmanda Ertaç Özbir, Yalçın Ayhan ve Murat Akça’nın izinli olduğu öğrenildi.

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ravcı, sarı-kırmızılı takımın haftayı karlı şekilde kapattığını ifade ederek “Futbolcularımızı iyi tanıyan ve bilen biriyim. Geçtiğimiz hafta formayı hak eden oyunculara şans verdik. Belirlediğimiz isimlere inanarak müsabakalara öyle çıkardık ve kazandık” şeklinde konuştu.

Ravcı, sürekli takımın içerisinde olduğunu söyledi ve ekledi:

“Elbette uzun zamandır birlikte olduğumuz oyuncularda yeni aramıza katılan oyuncularda var. Netice olarak güzel bir haftayı geride bıraktık. Önce İnegölspor ile kupa maçı ardından deplasmanda Karabük maçı açıkçası karlı bir haftaydı. Bu maçlarda alınan galibiyetlerden çok daha ötesi var. Tabii galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bilindiği üzere yaşadığımız bazı hadiseler vardı. Kazandığımız maçların sadece 3 puanla değerlendirilmemesi gerekiyor. Karabükspor’da aldığı kötü sonuçlardan dolayı olumsuz bir sürecin içerisindeydi. Onlar içinde bizim içinde önemli bir müsabakaydı. Bütün oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Onların ayaklarına ve yüreklerine sağlık bizi mahcup etmediler. Hafta içerisinde ve maç öncesinde konuştuklarımızın tamamına yakınını sahaya yansıttılar. Her şeyden önce onlar o kadar inandılar ki; maçın ilk yarısında skorun 3-0 olmasından belliydi. İkinci yarıda biraz sıkıntı yaşamamıza rağmen yine aynı ciddiyetle oyuna devam ettiler. Hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık.”

“KATKILARI ÇOK BÜYÜK”

Teknik direktör yokluğunda kendisine destek olan isimlere teşekkür eden Ali Ravcı, “Bu süreçte bana destek ve yardımcı olan altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun’a, kaleci antrenörümüz Süleyman hocaya ve futbolcu izleme hocası Hakan Çalışkan’a çok teşekkür ediyorum. Onların da galibiyette katkıları çok büyük ve artık bu haftayı geride bıraktık. Önümüzde Atiker Konyaspor maçı var. İnşallah yeni stadımızda oynayacağımız bu maçı da 3 puanla kapatıp Milli maç arasına mutlu şekilde gireriz” diye konuştu.

“HEPSİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Oyuncu seçimi konusuna da değinen Ravcı, cümlelerini şöyle noktaladı:

“Takımın altyapısında bulunan oyuncular dahil hepsi bizim oyuncumuzdur. Yeni transfer yaparak dışarıdan oyuncu almak gibi bir durumumuz yoktur. Bu süre zarfından bütün oyuncularımızdan elbette yararlanacağız. Futbolcularımızı iyi tanıyan ve bilen biriyim. Geçtiğimiz hafta formayı hak eden oyunculara şans verdik. Belirlediğimiz isimlere inanarak müsabakalara öyle çıkardık. Özellikle yaptığımız oyuncu değişikleriyle sonradan oyuna dahil olan arkadaşlarımız da büyük katkılar sağladılar. Maçta görev alamayan arkadaşlarımızda bize dualarıyla katkı sağladılar. Netice itibariyle 24 kişilik kadromuz var sahaya 11 kişiyle çıkmak zorundayız. Mutlaka içlerinden 11 kişiyi belirleyip öyle maça çıkmalısınız ki; doğru karar verdiğimizi maçtan sonra da görmüş olduk. Lig uzun bir maraton hepsine ihtiyacımız var. Belki 10-15 hafta boyunca faydalanamadığımız oyuncuya daha sonraki haftalarda ihtiyacımız olacak ve ondan yararlanacağız.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcuların idman sahasına girişleri

-Ali Ravcı’nın futbolcular ile toplantısı

-Sportif Direktör Ali Ravcı ile röportaj

-İdmandan genel ve yakın detaylar

MALATYA, (DHA) - (FOTOĞRAFLI)