Evkur Yeni Malatyaspor 2'nci yarıya 2 transferle girecek

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyasporun başkanı Adil Gevrek, ligin ikinci yarısına 2 transferle gireceklerini söyledi.

Kulüp vaşkanı Gevrek, transfer için görüştükleri isimlerin olduğunu belirterek, \"1-2 tane isim üzerinde duruyoruz, tam belli değil. Tabii ki doğru transfer olması gerekiyor, mutlak transfer olması gerekiyor. İsim veremem, 2 transfer görüşmemiz var. 2\'nci yarı 22 çarpı 22 hedefimiz. 2 transferden haber bekliyoruz. Daha haber beklediğimiz futbolcular var. Tam nokta için transfer görüşmesi yapıyoruz. 2 nokta için haber beklediklerimiz var. Sonuçta 2 transfer olacak. Osmanlı maçın için takımımız hazır. Antalya\'dan direk Osmanlı\'ya geçeceğiz. Takım cuma günü oraya geçecek. Zaten de maça hazır takımımız\" dedi.

\"HAMİT ALTINTOP TRANSFERİ 2 GÜNE BELLİ OLACAK\"

Sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü Erdal Gündüz ise Raphael Holzhauser\'le anlaştıklarını, başkan Gevrek\'in yarın Avusturya Vien takımıyla görüşeceğini söyledi. Gündüz, şöyle dedi:

\"Raphael\'in bonservisi var. Hamit Altıntop\'la hoca görüştü. Bugün yarın belli olacak. Bir Nijeryalı, bir Sırp oyuncu var. Onun birini hoca istedi. Birini de başkan söyledi. Onlarla görüşmeler devam ediyor. 1 stoper var onla ilgili hoca girişim yapacaktı. Onlarla da görüşme devam ediyor. Ligde oynayan oyuncusunu kimse satmıyor ve vermiyor. Bugün Azubuike\'yi isteseler verir miyiz? Vermeyiz. İnsanlar zannediyor ara transfer kolay ama öyle olmuyor işte ara transfer kolay olmuyor. Ara transferde hiçbir takım oynayan oyuncusu vermez. Oynayan oyuncusunu vermediğine göre ne yaparsın? Mecbur oynamayacak oyuncu olacak. Oynayan oyuncusu almak için büyük meblağlarda bon servis ödemesi lazım. Bizimde mali bir yapımız var. Biz o mali yapıyı bozamayız. Yani herşey birbirine bağlantılı, orantılı gidiyor.\"

\'LİGDE KALMAK EN BÜYÜK ŞAMPİYONLUK\'

Süper Lig\'de tutunmanın zor olduğunu, 2\'nci yarı bomba gibi bir Malatyaspor\'la geleceklerini ifade eden Gündüz, \"2\'nci yarıya bizim gölümüzden geçen tüm maçları kazanan bir Malatyaspor. Bu senede ligde kalmamız bizim için büyük bir başarı, şampiyonluk gibi bir başarı. Çünkü ilk yılımız, kolay değil yani ilk yılda ligde kalmak. İlk yıl lige alışmak. Çünkü 13 yıldır ligden uzak olan bir Malatyaspor var, Malatya şehri var, kamuoyu her şeyi bu lige hazır bir kamuoyu değil. Sonuçta bunların lige alışması ligde yer edinmesi, lige tutunması bunlar çok önemli şeyler. Benim nazarımda bu sene ligde kalırsak bizim için çok büyük bir başarı. Bizim için şampiyonluk ligde kalırsak iyi bir yerde en büyük şampiyon odur\" diye konuştu.

Lig arası kampının beklediklerinin üzerinde geçtiğini kaydeden Basın Sözcüsü Gündüz, \"Erol hocanın çalışma şekli, taktik teknik anlayışı çok farklı. İnşallah Allah nasip ederse, 2\'nci yarıya iyi gireceğiz\" şeklinde konuştu.