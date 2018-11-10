Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 5-0

Taha AYHAN / MALATYA (DHA)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Guilherme (Dk. 80 Rahman), Murat Yıldırım, Boutaib (Dk. 88 Eren), Adem (Dk. 70 Pereira), Sadık, Ahmet İldiz, Aleksic, Issam, Mina

TRABZONSPOR: Onur - Hosseini (Dk. 54 Hüseyin), Rodallega, Jose, Olcay, Zargo, Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir (Dk. 54 Ekuban), Novak, Nwakaeme

GOLLER: Dk. 36 Guilherme, Dk. 38 Aleksic, Dk. 48 Guilherme, Dk. 51 Boutaib, Dk. 64 Guilherme (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Boutaib (Yeni Malatyaspor) - Rodallega (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Trabzonspor\'u 5-0 mağlup etti.

4\'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Boutaib, ikili mücadeleden sonra şutunu çekti, top auta çıktı.

36\'ncı dakikada Boutaib pasını bekletmeden Guilherme\'ye aktardı. Guilherme, ceza alanına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

38\'inci dakikada Aleksic sağ kanattaki Guilherme\'ye pasını verip hızla içeri girdi. Ardından Guilherme\'nin ceza alanına yaptığı ortaya hareketlenen Aleksic\'in sol ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top ağlara buluştu: 2-0.

45\'inci dakikada sol çaprazda ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Jose Sosa direkt kaleye sert vurdu. Onun vuruşunda top üstten auta gitti.

48\'inci dakikada serbest vuruşta kaleyi karşıdan gören yerden sert vuran Aleksic, topu ağlara gönderdi: 3-0.

51\'inci dakikada sol kanattan Guilherme\'nin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Boutaib\'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0.

64\'üncü dakikada Aleksic\'in ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Guilherme topa dokundu. Onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 5-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu futbolcular taraftarlarının yanına giderek skordan dolayı özür diledi. Bordo mavili futbolcular taraftara, 5-0\'lık mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını söylerken, karşılaşmayı izleyen tüm bordo mavili taraftarlardan özür dilediklerini belirttiler.

(FOTOĞRAFLI)