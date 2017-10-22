Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 1-0

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

STAT: Yeni Malatya stadı

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xxx), Kerem Ersoy (xxx), İlker Takpak (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xxx)- Yalçın (xxx), Perreira (xxx) (Dk.73 Turgut xx), Murat Yıldırım (xx), Khalid (xx), Barazite (xxx) (Dk.66 Diallo xx), Sadık (xxx), Adem (xxx) (Dk.85 Dening) Cissokho (xxx), Chebake (xxx), Rahman (xxx)

TRABZONSPOR: Onur (xx)- Sgros (xx), Okay (xx), Sosa (xx), Olcay (xx) (Dk.69 Volkan xx), Uğur (xx) Burak (xxx) (Dk.78 Rodallega xx), Onazı (xx) (Dk.59 Abdülkadir xx), Mustafa (xxx), Perreira (xx), Yusuf (xxx)

GOLLER: Dk.45 Okay Yokuşlu (K.K.) (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Khalid, Rahman, Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor) Sosa, Uğur, Mustafa, Mas (Trabzonspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.31 Sosa (ikinci sarı) Dk.93 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Süper Lig\'de Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti.

Evkur Yeni Malatyaspor\'un bu sezon gol yemediği tek takım Trabzonspor maçı olurken, Trabzonspor\'un da bu sezon gol atamadığı tek takım Evkur Yeni Malatyaspor oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

15’inci dakikada sağ kanattan Pereira\'dan aldığı pası kontrol eden Rahman ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta çıktı.

31’inci dakikada hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Pereira\'ya yaptığı faul sonrasında Jose Sosa Hakem Halil Umut Meler tarafından ikinci sarı kartla kırmızı kartı gördü. Oyundan ihraç edildi.

45’inci dakikada Chebake\'in sol kanada gönderdiği uzun topu kontrol eden Adem Büyük rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Onun ortasında ön direğe doğru hamle yapan Okay Yokuşlu\'ya çarpan top ağlarla buluştu:1-0

47’inci dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Yalçın Ayhan\'ın kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına tekrar döndü.

93’üncü dakikada Orta alandan gelişen hızlı atakta kaleci Onur Kıvrak\'la karşı karşıya kalan Turgut Doğan Şahin\'i arkadan düşürerek yere düşüren Yusuf Yazıcı direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Karşılaşma 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.

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