Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-0

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)



STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle (xx) - Sadık (xx), Cissokho (xx), İssam (xx), Mina (xx), Pereira (xx) (Dk.78 Rahman x), Murat (xx), Azubuike (xx) (Dk.86 Barazite), Aytaç (xx), Khalid (xx) (Dk.68 Gilberto xx), Adem (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih (xx) - Miguel (xx), Mustafa (xx), Nounkeu (xx), Kadir (xx), Aykut (x), Barbosa (xx) (Dk.82 Soner), Ömer (xx), Olcan (xx) (Dk.76 Larsson x), Muğdat (xx) (Dk.90 Hasan), Yevhen (xx)

GOL: Yok

SARI KARTLAR: Ömer (Teleset Mobilya Akhisarspor)



Spor Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13\'üncü dakikada sol tarafta topla buluşan Chebake ceza alanındaki Khalid\'e gönderdi. Onun vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı.

19\'uncı dakikada Boutaib\'in pasıyla topla buluşan Pereira\'nın ceza alanı dışı sağ çaprazdan sert şutu auta çıktı.

28\'inci dakikada Aytaç\'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Pereira\'nın vuruşu auta gitti.

34\'üncü dakikada Cissokho\'nun ortasında altı pasın önünde topla buluşan Aytaç\'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Fatih kurtardı.

45\'inci dakikada sağ tarafta Olcan\'ın ceza alanına yaptığı ortasında topla buluşan Aykut\'un vuruşuna Mustafa sol ayağıyla dokunarak kaleye doğru gönderdi. Kale çizgisinde bulunan Cissokho gole izin vermedi.

62\'nci dakikada Seleznyov\'un pasında ceza alanında topla buluşan Lopes\'in ceza alanına girmeden yaptığı vuruş auta çıktı.

73\'üncü dakikada sağ taraftan Aytaç\'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Mina\'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Fatih topu kornere çeldi.

77\'inci dakikada sağ taraftan kullanılan Olcan\'ın ortasına iyi yükselen Lopes\'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

86\'ncı dakikada hızlı gelişen Teleset Mobilya Akhisarspor atağında Muğdat pasında ceza alanı içinde topla buluşan Soner\'in gelişine yaptığı vuruş auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.