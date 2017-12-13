Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor: 1-1

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

STAT: Malatya

HAKEMLER: Serkan Çınar (xxx), Ali Saygın Ögel (xxx), Süleyman Özay (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Fabien (xx)- Murat Yıldırım (xx), Barazite (x) (Dk. 60 Khalid xx), Eren (xxx) (Dk. 75 Dening xx), Seth (xx), Ferhat (xx) (Dk. 45 Perreira xx), Murat Akça (xx), Aytaç (xx), Mina (xx), Rahman (xx), Diallo (xx)

OSMANLISPOR: Karcemarskas (xx)- Koray (xx), Kroly (xx), Aminu (xxx) (Dk. 55 Özer xx), Luiz (xx), Anıl (xx), Ninaj (xx), Payam (xx) (Dk. 61 Numan xx), Vaclav (xx) Doukara (xx) (Dk. 77 Sokol xx), Tugay

GOLLER: Dk. 27 Eren (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 19 Aminu (Osmanlıspor)

KIRMIZI KART: Dk. 1 Tugay (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Koray, Karcemarskas (Osmanlıspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında sahasında 3-1\'lik galibiyet alan Osmanlıspor, deplasmanda da Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.

1\'inci dakikada Tugay\'ın orta sahada Eren\'e yaptığı faul sonrası mücadelenin hakemi Serkan Çınar tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

19\'uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu\'nun vuruşunda top, fileleri havalandırdı: 0-1.

27\'nci dakikada Aytaç\'ın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Eren Tozlu sert vurdu. Onun vuruşunda top direğe çarparak yeniden Eren\'in önünde kaldı. Eren bir kez daha vurarak, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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