Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: 0-2

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

STAT: Yeni Malatya Stadı

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Ekrem Kan (xxx), Asım Yusuf Öz (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xxx)- Yalçın (xx), Perreira (Dk.73 Turgut xx), (xx), Murat Yıldırım (xx), Khalid (x) (Dk.80 Batuhan), Barazite (x) (Dk.60 Dia xx), Sadık (xx), Adem (xx), Cissokho (xx), Chebake (xx), Diallo (x)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xxx)- Clıchy (xx), Attamah (xxx), Epureanu (xx), Edin (xxx), Costa (xx) (Dk.80 Napoleonı), Adebayor (xxx), Elia (xxx) Hakan (xxx), Paula (xx), Gökhan (xxx)

GOLLER: Dk.22 Adebayor, Dk.90 Mevlüt (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Khalid (Evkur Yeni Malatyaspor) Visca, Paula (Medipol Başakşehir)

SÜPER Lig\'de Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu.

22’nci dakikada Adebayor, ceza sahası çizgisi üzerinden sağ ayağının içiyle sert vurdu. Onun vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir\'in uzanamadığı köşeden top ağlarla buluştu:0-1

29’uncu dakikada Adebayor\'un pasıyla sağ çaprazdan hızla ceza alanı içine giren Visca\'nın arka direğe doğru çevirdiği topa Eljero Elia gelişine vurdu. Onun vuruşunda top yan direkten geri oyun alanına döndü.

39’uncu dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Khalid, cezası dışından keleye sert vurdu. Onun vuruşunu top kale direğinin dibinden az farkla auta gitti.

44’üncü dakikada ceza alanı sağ çaprazında Hakan ile Diallo arasında yaşanan iki mücadele sonrasında topu önünde bulan Caiçara dar açıda keleye vuruşunda top üstten auta gitti.

52’inci dakikada Pereira\'nın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta top kaleci Volkan’ın kontrolünde yandan auta çıktı.

90+4’üncü dakikada maçın son saniyesinde ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Mevlüt kaleye sert vurdu. Onun vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu:0-2

Karşılaşma 2-0 Medipol Başakşehir’in üstünlüğü ile sonuçlandı.

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