Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçının ardından

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü naftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor\'u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyapor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın son dakikalarının mahalle maçına döndüğünü söyledi.

Erol Bulut galibiyet ve ligin son maçı hakkında şunları söyledi:

\"Bugün ligin son maçına çıktık. Futbolcularıma maçtan önce söylediğim; size yakışık bir şekilde son maçı oynayıp, 3 puanı alıp, ligi 43 puanla, 10\'uncu sırada bitirerek, iyi geçmiş bir sezonu tamamlamaktı. 3-2 kazandık. Güzel ama benim bilen biliyor 2 gol yediğimizden dolayı üzgünüm. Çünkü son 15 dakika maç biraz mahalle maçına döndü. Seyirci açısından güzel maç olmuş olabilir. Çünkü yeterince gol pozisyonuna giren 2 takım vardı. 5 gol var ve o yüzden maçı izleyenler için güzel maç olabilir. 3 puanı aldığımızdan dolayı mutluyuz. 43 puanda bitirdik, istediğimiz yerde ligi bitirdik. Geçen hafta İstanbul\'da yönetimimize bir 3 yıllık bir proje hazırlayıp, sundum. Konuşmamız Kayseri maçından sonra olacaktı. Tahmin ediyorum önümüzdeki 1-2 gün içerisinde gerçekleştireceğiz. İlerleyen günlerde nasıl yol alacağız ona bakacağız\" dedi.

KAYSERİSPOR CEHPHESİ

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk, Kayserispor Kulübü olarak geçen seneki atlattıkları badirelerden sonra bu sene yeni bir takım kurduklarını kaydederek, \"Kamp dönemimde biraz umutsuzluğa düşmüştük ama takımımız çok iyi bir 2\'nci kamp döneminde kaynaşmayla beraber lige çok iyi başladı. İlk yarı 30 puan topladık. Biz puanları toplayınca ister istemez toplumda oynadığımız futbolda çok büyük değer gördük. Bu sefer oyuncularımız puanı toplayınca çıtayı yükselttik. Biz takım olarak kendimiz yükseldik çıtayı. Çıta yükselince hedef koymak durumunda kaldık. Kupaları zorlayalım, Avrupa kupalarına gidelim istiyorduk. Normalde bizim sezon başındaki hedefimiz ligde kalmaktı ama oyuncularımızın kompakt oynaması güzel bir arkadaşlığın olması bize bu sonuçları ve hedefi koymamıza itmişti. 2\'nci yarıysa ilk yarının verdiği özgüvenin tavan yapmasıyla beraber oyuncularımızın kendisini ön plana çıkartmaya çalışması, kendisine oynadı. Bizim futbolcu yapımız, karakterimiz, takım oyunu oynamaya uygun çünkü verdiği yetenekli çok öyle üst seviyede kreatif oyuncu sayımız çok fazla yok. Yüksek ego ve yüksek özgüven 2\'nci yarıda bu sonuçları almamıza neden oldu ama Kayserispor kulübü tekrar yönetimsel olarak ta güven tazeledi. Hiçbir zaman bundan sonra hedefsiz olamayacaktır. Hep hedef koyacaktır. Ertuğrul Sağlam hocamızla anlaştık. Buradan Ertuğrul Sağlam hocama ve kulübümüze önümüzdeki yıl için başarılar diliyorum. Allah yolumuzu açık etsin\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Erol Bulut\'un konuşması

- Hakan Ertürk\'ün açıklaması

(FOTOĞRAFLI)