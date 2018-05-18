Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor: 3-2

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Samet Çavuş (xx), Samet Çiçek (xx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx) (Dk.46 Farnolle xx), Dorıa (xx), Murat (xx), Boutaib (xx), Barazite (xx) (Dk.68 Dia xx), Azubuike (xx), Sadık (xx), Adem Büyük (xx), Cissokho (xx), Rahman Buğra (xxx), Denıng (xxx) (Dk.59 Aytaç Kara xx),

KAYSERİSPOR: Lung (xx), Levent (xx), Şamil (xx) (Dk.66 Stojiljkovic xx), Güray Vural (xx) (Dk.46 Badjı x), Umut (xx), Artem Kravets (xx), Mendes (xx), Sapunaru (xx), Boldrın (xx) (Dk.80 Adem), Erdal Öztürk (xx), Kucher (xx)

GOLLER: Dk. 22 Rahman, Dk.38 Dening, 75 Dk.Adem (Evkur Yeni Malatyaspor) - Dk.81 Stojiljkovic, Dk. 90+3 Mendes (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Şamil (Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor\'u ile 3-2 yendi.

22\'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rahman, gelişine sert vurdu. Onun vuruşunda top ağlarla buluştu:1-0.

38\'inci dakikada Dening\'in ceza sahası dışından sert vurdu. Onun vuruşunda Cristian Sapunaru\'na çarpan top filelerle buluştu:2-0.

75\'inci dakikada Khalid\'in pasıyla buluşan Adem\'in vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu:3-0.

81\'inci dakikada Stojiljkovic ceza alanı içerisinde kaleye vurdu, onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1

90+3\'üncü dakikada Mendes\'in kaleci Fernolle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 3-2.

Maç Yeni Malatyaspor\'un 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI

