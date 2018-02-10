Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 1-1

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx)- Sincere (xx), Mina (xx), Sadık (xx), Cissokho (x), Murat (x), Dening (xx) (Dk. 46 Gilberto xx), Azubuike (xx) (Dk. 64 Rahman xx), Aytaç (xx), Pereira (xx) (Dk. 81 Mustafa), Eren (xx)

KASIMPAŞA: Ramazan (xx), Omeruo (xx), Sadiku (xx), Trezeguet (xx), Pavelka (xx), Eduok (xx) (Dk. 61 İlhan Depe x), Ben Youssef (xx), Mensah (xx) (Dk. 90+1 Ahmet), Mbaye (xx) (Dk. 70 Koita xx), Veysel (xx), Popov (xx)

GOLLER: Dk. 4 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor) Dk. 8 Trezeguet (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Mina, Eren (Evkur Yeni Malatyaspor) - Trezeguet, Popov, Eduok (Kasımpaşa)

Süper Lig\'de 21\'inci haftanın açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.

4\'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Aytaç\'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mina\'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan\'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

8\'inci dakikada Popov\'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Mina\'dan seken topu önünde bulan Trezeguet, yaptığı sert vuruşla topu meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

41\'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Mensah\'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, kaleci Ertaç çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

45\'inci dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Aytaç\'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda, kaleci Ramazan güçlükle topu uzaklaştırdı.

48\'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Gilberto\'nun yaptığı sert vuruşta kaleci Ramazan topu güçlükle kurtardı.

60\'ıncı dakikada Veysel\'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

72\'nci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mensah\'ın ceza alanına açtığı ortasına iyi yükselen Koita\'nın kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

75\'inci dakikada Pereira\'nın ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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