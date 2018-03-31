Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: 4-1

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx), Hakan Yemişken (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xxx) - Murat (xxx), Cissokho (xxx), Pereira (xxxx), (Dk. 87 Dening), Khalid Boutaib (xxx) Azubuike (xx) (Dk. 68 Gilberto x), Sadık (xxx), Adem (xxx) (Dk. 89 Rahman), Chebake (xxx), Aytaç Kara (xxx), Mina (xxx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (x) - Ahmet (x) (Dk. 73 Milinkovic), Uğur (x) Scekıc (x) Dos Santos (x), Pogba (x), Skuletic (x)(Dk. 69 Serdar Özkan(x), Khalili (x), Aydın (x) (Dk. 46 Manu x), Zeki (x), Sessegnon (xx)

GOLLER: Dk. 33 Aytaç, Dk. 70 Pereira, Dk. 80 ve 90+3 Gilberto (Evkur Yeni Malatyaspor) Dk. 9 Sessegnon (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Adem (Evkur Yeni Malatyaspor) - Khalili (Gençlerbirliği)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği\'ni 4-1 mağlup etti.

9\'uncu dakikada ceza sahası dışında Skuletic\'in kafayla indirdiği topa hareketlenen Sessegnon, çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

25\'inci dakikada Chebake\'nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem\'in vuruşunda top ağlarla buluştu ancak hakem elle oynama kararı vererek golü iptal etti.

33\'üncü Adem\'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 1-1.

41\'inci dakikada Aytaç\'ın sol kanattan gönderdiği uzun pasla topla buluşan Pereira\'nın, ceza alanında sağ çaprazdan kaleye çektiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.

45\'inci dakikada Sessegnon\'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

65\'inci dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Aytaç\'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mina\'nın, kafa vuruşu top auta çıktı.

70\'inci dakikada Chabake\'nin ortasında iyi yükselen Pereira vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

73\'üncü dakikada Khalid\'in ara pasıyla topla buluşan Gilberto\'nun ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda, kaleci Hopf güçlükle topu uzaklaştırmayı başardı.

80\'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Cissoko\'nun pasında Gilberto kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top kalecinin sağından top ağlarla buluştu: 3-1.

90+3\'üncü dakikada Evkur Yeni Malatyaspor kontratağında Boutalib\'in ara pasıyla topla buluşan Gilberto ceza sahası içerisinde topla buluştu. Gilberto\'nun sert şutu ağlarla buluştu: 4-1.

Karşılaşma ev sahibi takım Evkur Yeni Malatyaspor\'un 4-1\'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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