Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig\'de İlhan Cavcav Sezonu\'nun 16\'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray\'ın karşı karşıya geleceği maçta ilk 11\'ler belli oldu.

Yeni Malatya Stadyumu\'nda saat 16.30\'da başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık\'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4\'üncü hakemi ise Koray Gençerler.

Takımlar sahaya şu 11\'ler ile çıkacak:

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, - Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Dening, Azubuike, Rahman, Pereira, Turgut, Boutaib

Galatasaray: Muslera, - Denayer, Maicon, Ahmet, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis