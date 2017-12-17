Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 2-1

Mücahit YOLCU / MALATYA, (DHA)

STAT: Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Serkan Olguncan (xxx), Koray Gençerler (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xxx)- Pereira (xx) (Dk. 71 Dening x), Murat (xxx), Khalid (xxx), Azubuike (xx) (Dk. 80 Buğra), Sadık (xxx), Turgut (xx) (Dk. 57 Adem xx), Cissokho (xx), Chebake (xxx), Aytaç (xxx), Mina (xxx)

GALATASARAY: Muslera (xx) - Maicon (xx) (Dk. 46 Rodrigues xx), Ahmet (xx), Yasin (xx) (Dk. 78 Sinan), Belhanda (xxx), Linnes (xx) (Dk. 89 Eren), Gomis (xx), Ndiaye (xxx), Fernando (xx), Denayer (xxx), Feghouli (xx)

GOLLER: Dk. 38 Pereira, Dk. 43 Khalid (Evkur Yeni Malatyaspor) - Dk. 74 Ndiaye (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 81 Cissokho, Dk. 88 Buğra (Evkur Yeni Malatyaspor)

Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray\'ı 2-1 mağlup etti.

2\'nci dakikada topla buluşan Azubuike\'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera\'da kaldı.

7\'nci dakikada Aytaç\'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası ön direk topa yükselen Turgut\'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31\'inci dakikada sağ çaprazda topla buluşan Ndiaye\'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38\'inci dakikada Cissokho\'nun sol çaprazdan pasına koşan Pereira\'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

43\'üncü dakikada Aytaç\'ın sağ kanatta korner atışında, kale önünde topa yükselen Khalid\'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-0.

65\'inci dakikada Belhanda\'nın ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Ertaç, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

68\'inci dakikada köşe vuruşunda topla buluşan Feghouli\'nin ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye şutunda meyin yuvarlak üstten auta çıktı.

70\'inci dakikada Aytaç\'ın sahası içerisine ortasında top, kaleci Muslera\'da kaldı.

72\'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Dening, ceza sahasına kadar ilerledi. Dening\'in kaleye şutunda top, kaleci Muslera\'da kaldı.

74\'üncü dakikada Gomis, ceza sahası içerisinde topu kaleyi gönderdi. Savunmadan seken topu önünde bulan Ndiaye, düzgün vuruşuyla Galatasaray formasıyla ilk golünü attı: 2-1.

89\'uncu dakikada Gomis\'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ndiaye\'nin şutunda meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

90\'ıncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Aytaç\'un şutu, savunma tarafından engellendi ve tehlike uzaklaştırıldı.

90+3\'üncü dakikada topla buluşan Cissokho\'nun şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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