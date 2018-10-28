Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 2-0

Taha AYHAN / MALATYA (DHA)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Guilherme (Dk. 84 Aleksic), Murat, Boutaib, Adem, Sadık, Pereira (Dk.58 Ahmet Ildız), Donald (Dk. 74 Sulley), Murat Akça, Chebake, Erkan Kaş

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Rodrigues, Selçuk, Belhanda (Dk. 30 Ahmet Çalık), Sinan (Dk. 73 Yunus), Linnes (Dk. 55 Muğdat), Donk, Ndiaye, Ömer Bayram, Ozan Kabak

GOLLER: Dk. 36 Donald, Dk. 63 Adem (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Farnolle, Ahmet Ildız (Yeni Malatyaspor) - Mariano (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Galatasaray\'ı Donald ve Adem\'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

5\'inci dakikada Pereira\'nın gönderdiği topa Boutaib dokundu, meşin yuvarlak direğin yanından oyun alanının dışına gitti.

18\'inci dakikada Donk ceza sahasına girmeden yerden şutunu çekti top defansa çarparak dışarı çıktı.

30\'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adem sert vurdu, onun vuruşunda top auta gitti.

32\'nci dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Murat Akça\'nın şutu az farkla oyun alanının dışına çıktı.

36\'ncı dakikada Boutaib\'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Donald, yerden şutunu çekti ve top ağlarla buluştu: 1-0.

45\'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk, ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Ahmet\'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

53\'üncü dakikada Mariano\'nun ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Donk\'un kafayla indirdiği topla buluşan Rodrigues\'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direği dibinden az farkla dışarı gitti.

57\'nci dakikada Boutaib\'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Adem\'in sağ ayak içiyle hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top uzak kale direği dibinden az farkla oyun alanının dışına çıktı.

63\'üncü dakikada Ozan Kabak\'ın Adem Büyük\'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Adem, topu ağlara gönderdi: 2-0. Ozan Kabak bu penaltı ile Süper Lig\'de ilk 11\'de başladığı 5 maçın 3\'ünde penaltıya sebebiyet vermiş oldu.

68\'inci dakikada Ömer Bayram\'ın ceza alanına gönderdiği ortasında seken topu önünde bulan Muğdat\'ın arka direkte yaptığı vuruşta top sol kale direğinden sekerek tekrar oyun alanına döndü.

73\'üncü dakikada Donk\'un kafayla indirdiği topu Muğdat bekletmeden Sinan\'a gönderdi. Sinan Gümüş\'ün altıpas önünde yaptığı vuruşta açıyı kapatan kaleci Farnolle topu uzaklaştırdı.

83\'üncü dakikada sağ kanattan Selçuk İnan\'ın kullandığı kornere ceza alanına yükselen Ahmet Çalık\'ın kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

90+4\'üncü dakikada Mariano\'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Yunus Akgün\'ün kafayla indirdiği topu önünde bulan Donk\'un kale önünde yaptığı vuruşta açıyı kapatan kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)