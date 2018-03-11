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Spor

Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 0-2

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) -  STAT: Yeni Malatya HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Doria (Dk

11 Mart 2018 21:35

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) - 
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Doria (Dk. 70 Gilberto), Rahman Buğra Çağıran, Azubuike, Murat Yıldırım (Dk.79 Pereira), Aytaç Kara, Adem Büyük, Boutaib (Dk.90+2 Berk Yıldız)
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter (Dk.59 Neto), Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef De Souza, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatif (Dk.90+3 Oğuz Kağan Güçtekin), Fernandao (Dk.70 Alper Potuk)
GOLLER: Dk.34 Neustaedter, Dk.90+2 Giuliano (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Dk.45+1 Neustadter, Dk.90 Aatif (Fenerbahçe)

SPOR Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe\'ye 2-0 mağlup oldu.
5\'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boutaib, uzaktan şutunu çekti ancak kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15\'inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Rahman, ortasını yaptı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Adem\'in önünde kaldı. Adem\'in plasesinde meşin yuvarlak auta çıktı.
19\'uncu dakikada Aytaç\'ın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Mina, kafasıyla topu kaleye gönderdi ancak Volkan meşin yuvarlağı son anda kornere çelip tehlikeyi önledi.
31\'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Neustadter\'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
34\'üncü Dirar\'ın ceza sahası dışından çektiği şuta Mehmet kafası ile dokundu, kaleci Ertaç Özbir\'den dönen top altıpasın hemen dışında bulunan Neustadter\'in önünde kaldı. Neustadter\'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
60\'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar\'ın ceza sahasına yolladığı topa Fernando kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
61\'inci dakika Giuliano\'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fernando vuruşunu yaptı, yerden giden top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
62\'nci dakikada Chebake\'nin yaptığı ortaya Adem kafayla dokundu, topu kaleci Volkan kornere çeldi.
90+2\'nci dakikada sağ kanattan Alper\'in açtığı ortaya iyi yükselen Giuliano\'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 0-2.
Karşılaşma konuk takım Fenerbahçe\'nin 2-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.
NEUSTADTER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Öte yandan karşılaşmanın 57\'nci dakikasında geçirdiği sakatlığın ardından bir süre oyuna devam etmeye çalışan Neustadter, boynunda bir sorun yaşadı. Rus oyuncu Neustadter, ambulansla hastaneye götürüldü.
(FOTOĞRAFLI)

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