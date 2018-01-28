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Spor

Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) Süper Lig'in 19'uncu hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti

28 Ocak 2018 19:27

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Süper Lig\'in 19\'uncu hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor\'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni teknik direktörü Erol Bulut kazandıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını ve futbolcularını kutladığını söyledi.
Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.
Karşılaşmanın 6 puan değerinde olduğunu ifade eden Bulut, \"Bugün maçı kazanıp altı sıralardan kurtulmak üst sıralara yaklaşmak istiyorduk. Futbolcularımız maça defans ve hücum anlamında iyi hazırlandı. Rakibimiz ikinci yarıda baskılı oynadı. İstediğimiz 3 puanı aldığımızdan dolayı futbolcularımızı tebrik ediyorum\" diye konuştu.
DEMİR GRUP SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ AYBABA: \"PENALTI OLUP OLMADIĞINA SONRA BAKACAĞIZ\"
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise ilk haftalardan başladıkları pozitif futbola devam ettiklerini belirtti. İkinci yarının ilk maçında da çok pozisyona girdiklerini ancak berabere kaldıklarını hatırlatan Aybaba, \"Oyuncularımız bu karşılaşmada da aynı şekilde aynı istekle oynadı. Bu kadar net pozisyonlar yakalayıp atamazsanız oyun içinde hata olur. Bu futbolcu, hakem, kaleci hatası olabilir ama hatadır\" ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin maçtaki penaltı pozisyonuyla ilgili sorusu üzerine Aybaba, \"Penaltı noktasını biz göremedik. Çok uzaktı, penaltı olup olmadığına sonra bakacağız\" diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Hocaların maç sonrası açıklamaları
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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