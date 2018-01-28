Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivaspor: 1-0

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

STAT: Malatya Stadı

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Ceyhun Sesigüzel (xxx), Süleyman Özay (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx)- Pereira (xxx), Murat Yıldırım (xx) (Dk.70 Dening xx), Khalid (xx) (Dk.82 Eren), Azubuike (x), Sadık (x), Adem (xxx), Cissokho (xx), Chebake (xx), Mina (xx), Diallo (xx) (Dk.46 Aytaç xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx)- Kone (xx), Erık (xx), Mert (x) (Dk.74 Robinho xx), Bıfouma (xx), Dos Santos (xx), Hakan Aslan (x) (Dk.85 Zoro), Emre (xx), Ziya (xxx), Medjani (xx) (Dk.52 Boye xx), Ndınga (xx)

GOLLER: Dk.75 Adem (penaltı) (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Azubuike, Dening, Sadık, Eren (Evkur Yeni Malatyaspor) Medjanı, Bifouma (Demir Grup Sivaspor)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor\'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

18\'inci dakikada Sadık Çiftpınar\'ın çevirdiği topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Adem Büyük\'ün rövaşatası az farkla auta çıktı.

22\'nci dakikada sağ kanattan Diallo\'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte buluşan Mina\'nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

25\'inci dakikada Ziya\'nın sol kanattan yerden yaptığı orta ile ceza sahasının içerisinde topla buluşan Kone\'nin sert şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

35\'inci dakikada sağ çaprazdan Diallo\'nun kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı

43\'üncü dakikada savunmadan seken topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Adem Büyük\'ün gelişine çektiği şut farklı şekilde yandan auta çıktı.

52\'nci dakikada hızlı gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Kone\'nin pası ile sağ çaprazda topla buluşan Bifouma, ceza sahası içerisinde sert vurdu. Onun vuruşunda top kaleci Ertaç\'ta kaldı.

61\'inci dakika ceza sahasının dışı sol çaprazdan Mert\'in kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.

69\'uncu Mert \'in sağ kanattan yaptığı orta ile penaltı noktasına topla buluşan Emre\'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

75\'inci dakikada ceza sahası içerisinde Chebake\'nin çektiği şut savunmadan sekiyor, seken topa hareketlenen Khalid\'in ceza sahası içerisinde kaleci Tolgahan tarafından düşürülmesine hakem Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi. Adem\'in kullandığı penaltıda top kaleci Tolgahan\'ın sağından ağlarla buluştu:1-0

Karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor\'un 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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