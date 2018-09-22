Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Çaykur Rizespor\'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Çaykur Rizespor\'un teknik sorumlusu Mehmet Ali Karaca, oyunun özellikle ilk yarısında 2 takımda karşılıklı olarak dengeli bir oyun sergilediğini belirterek, \"Oyunun son dakikasında çok basit gol yedik. 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci devrede yine oyunu biz kontrollü oynayalım, rakip takım daha kontrollü oynadı. Malatyaspor takımını yaptığımız analizlerde onu gördük. Tabii ki oyuncumuz kırmızı kart görüp atıldıktan sonra oyun planlarında bir değişiklik oldu. İstediğimiz skoru elde edemedik. Mağlup olduk, üzgünüz\" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını kaydederek, \"İlk yarıda baskılı oynamak istedik ve bunu da iyi başardık. Golümüzü de bulduk ama rakibe ikinci yarı kırmızı kart aldıktan sonra nedense bizim futbolcular biraz \'rahat maçı alırız\' diye düşündü. Üstünlük bizdeydi, yeterince pozisyonlara girdik ama maalesef kalenin önünde o son vuruşu yapıp 2-3-4\'ü yapamadık. O yüzden boşu boşuna futbolcu strese girdi. Gergindi birkaç futbolcumuz ama ben yine de takımımı tebrik ediyorum. Böyle sıcak bir havada, saat 13.30\'da oynana bir maçta iyi oynayarak, golü atarak, fazla pozisyon vermeden maçı kazandığımızdan dolayı mutluyuz ve yolumuza o şekilde, iyi bir şekilde devam ediyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mehmet Ali Karaca\'nın konuşması

- Erol Bulut\'un açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)