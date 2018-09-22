Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: 1-0

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Mustafa Sönmez (xxx), Murat Ergin Gözütok (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç- (xxx), Guilherme (xxx), Murat Yıldırım (xxx), Adem (xxx), Eren (xx) (Dk.57 Boutaib xx), Sadık (xxx), Seth (xxx), Donald (xxx), Aleksic (xxx) (Dk.65 Pereira xx), Erkan (xx) (Dk.76 İssam), Mina (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan- (xx), Robin (x), Jaroslaw (x), Fernando (x) (Dk.68 Mehmet x), Jakub (x), Marwane (x), Segovia (x) (Dk.82 Gladky), Matic (xx), Aminu (xx) (Dk.58 Süleyman xx), Orhan (xxx), Vedat (xx)

GOLLER: Dk.44 Aleksic (Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.61 Fink (Rizespor)

SARI KARTLAR: Aleksic, Guılherme (Yeni Malatyaspor)- Marwane, Orhan, Jakub (Rizespor)

Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor\'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5\'inci dakikada Samudio\'nun pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Robin Yalçın\'ın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

11\'inci dakikada Eren\'in pası ile ceza sahasının içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Guilherme\'nin çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

44\'üncü dakikada Eren\'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Guilherme, son çizgiye indikten sonra pasını altı pas içerisinde bulunan Aleksic\'e gönderdi. Aleksic\'in dokunuşu Gökhan\'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

58\'inci dakikada Samudio\'nun indirdiği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Vedat Muriqi\'nin çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

59\'uncu dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Aleksic\'in çektiği şut farklı şekilde üstten oyun alanının dışına çıktı.

61\'inci dakikada sağ kanatta Aleksic\'e sert müdahalede bulunan Matic Fink\'in müdahalesini yakından gören 4\'üncü hakem Hakan Ceylan, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu\'nu uyararak pozisyonun kırmızı kart olduğunu söyledi. Hakem Öğretmenoğlu, Fink\'i yanına çağırarak oyundan ihraç etti.

77\'nci dakikada Fernando Boldrin\'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden çektiği sert şut kaleci Ertaç Özbir\'de kaldı.

82\'nci dakikada Seth\'in yerden ortası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Pereira\'nın gelişine çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

90+2\'nci dakikada sol kanattan ceza sahası içinde Pereira\'nın pasıyla topla buluşan adem kaleci Gökan ile karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda topu kaleci Gökhan uzaklaştırdı.

Karşılaşma Yeni Malayaspor\'un 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)