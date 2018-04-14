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Spor

Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) STAT: Yeni Malatya HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx) EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xxx) - Pereira (xxx) (Dk

14 Nisan 2018 21:09

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xxx) - Pereira (xxx) (Dk. 71 Dening), Murat (xxx), Khalid (xxx), Azubuike (xxx) Sadık (xxx), Adem (xxx) (Dk. 80 Rahman), Cissokho (xxx), İssam (xxx), Aytaç (xx) (Dk. 63 Gilberto xx), Mina (xxx),
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx) - Isaac (xx), Efecan (xx) (Dk. 83 Wanderson), Maniatis (xx) (Dk. 76 Cenk), Emre (xx), Mayele (x), Welinton (xx), Georgios (xx), Matos (xx) (Dk. 58 Mbilla xx), Antenor (xx), Lamine (x)
GOLLER: Dk. 77 Adem (Evkur Yeni Malatyaspor) - Dk. 90+4 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Azubuike, Aytaç, Mina (Evkur Yeni Malatyaspor) - Gassama, Maniatis (Aytemiz Alanyaspor) 

Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

12\'nci sağ kanattan topla ilerleyen Issam ceza sahası dışından kaleye sert vurdu. Onun vuruşunda top farklı şekilde kalenin yanından auta çıktı.
38\'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Cissokho ceza sahası içine orta açtı. Arka direkte topa hareketlenen Adem\'in kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıktı.
48\'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pereira\'nın gelişine sert vuruşunda top oyun alanının dışına çıktı. 
50\'nci dakikada Fernandes\'in ceza sahası içine yaptığı ortasına arka direğe iyi yükselen Douglas\'ın kafa vuruşunda top kalenin dibinden dışarı çıktı.
60\'ıncı dakikada sol kanattan Aytaç\'ın kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa hareketlenen Pereira\'nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı.
66\'ncı dakikada Kaleci Ertaç Özbir\'in oyunu hızla başlatmak istediği pozsiyonda ceza sahası dışında topla buluşan Emre kaleye sert vurdu. Onun vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
71\'nci dakikada sağ kanattan Pereira\'nın içeriye açtığı ortaya iyi yükselen Adem\'in kafa vuruşunda top üstten oyun alanının dışına çıktı. 
77\'nci dakikada sağ kanatta topla ilerleyen Murat\'ın, ceza sahası içerisine uzun gönderdiği ortasında topla buluşan Adem, kaleci Haydar\'la karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-0.
90+4\'üncü dakikada ceza sahası içerisinde gelişen atakta kaleci Ertaç\'ın topu uzaklaştırmak istediği sırada iyi yükselen Welinton\'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

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