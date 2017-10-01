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Spor

Evkur Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor maçının ardından

Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunun 7'inci maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

01 Ekim 2017 21:20

Süper Lig\'de 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunun 7\'inci maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor\'un yeni teknik direktörü Erol Bulut 1 puanın kendileri için iyi olduğunu belirtti.
Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yardımcı antrenörlük görevi sonrası ilk kez teknik direktör olarak maça çıktığını ifade etti.
Kendisi için heyecanlı bir gün olduğunu ve 3 günlük çalışmanın ardından sahaya çıktıklarını hatırlatan Bulut, futbolcularının bu kısa süre içerisinde sahada iyi mücadele ettiğini aktararak cümlelerini şöyle sürdürdü:
\"Bugün topa sahip olan takımdık. Verilmeyen bir golümüz var. Top çıkmamıştı. Tahmin üzerine bayrak kaldırılmaması lazımdı. O gol verilmiş olsa bugün istediğimiz 3 puanı almış olacaktık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. 1 puan bizim için iyi. Bundan sonraki süreçte kendimizi daha da geliştirmemiz lazım.
ATİKER KONYASPOR CEPHESİ
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise Avrupa maçı sonrası zor bir deplasmana çıktıklarını dile getirdi.
Rakiplerinin motivasyonunun yüksek olduğunu anlatan Akçay, zorlu bir müsabakadan puanla ayrıldıklarını kaydederek, cümlelerine şöyle devam etti:
\"Öyle de oldu. Malatyaspor\'un iştahı ve arzusu çok yüksekti. Taktir etmem gerekiyor. Deplasmanda 1 puan iyidir hatta Süper Lig\'de altın değerindedir, 3 puan ise kaşıkçı elmasıdır. Bunu her zaman söylüyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Maçtan sonra teknik direktörlerin açıklamaları

HABER - KAMERA: TAHA AYHAN - MALATYA / DHA

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