Evkur Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor: 0-1

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Alpaslan Dedeş (xx)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx) - Guilherme (xx), Rahman (x), Sadık (xx), Adem (x) (Dk.80 Dia), Pereira (xx) (Dk.45 Ahmed x), Sincere (x), Aleksic (x) (Dk.64 Ömer xx), Issam (xx), Mina (xx), Boutaib (x)
ATİKER KONYASPOR: Serkan- (xx), Selim (xx), Jonsson (xxx), Jevtovic (Dk.73 Moke), Yatabare (xxx), Milosevic (xxx), Uğur (xxx), Vedat (xx) (Dk. 66 Adıs Jahovic xx) Fofona (xx), Ferhat (xx) (Dk. 33 Opanasenko xx) Skubic (xxx)
GOL: Dk.14 Milosevic (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Guilherme, Mina, (Yeni Malatyaspor)- Selim, Jevtovic, Vedat, Fofana (Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor\'a 1-0 mağlup oldu.
2\'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adem\'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Serkan kurtardı.
6\'ncı dakikada rakip ceza sahasına girmeden Aleksic\'in sert şutunda top dışarı çıktı.
14\'üncü dakikada Yatabare\'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Milosevic sert vuruşunda top ağlarla buluştu:0-1.
54\'üncü dakikada Boutaib, rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, kaleci Serkan kurtardı.
90\'ıncı dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Mina\'nın sert vuruşunda top auta çıktı.
Karşılaşma konuk takımın 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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