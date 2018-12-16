Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: 2-0

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) -

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Guilherme, Murat Yıldırım, Boutaib (Dk.47 Rahman), Adem (Dk.90 Pereira), Eren (Dk.74 Mina), Sadık, Ahmed, Murat Akça, İssam, Erkan

ANTALYASPOR: Ruud - Oliveira, Maicon, Doğukan (Dk.47 Jean), Luis (Dk.47 William), Serdar, Salih, Ondrej, Nazım, Mevlüt (Dk.65 Barrada), Hakan

GOLLER: Dk.16, Dk.34 Khalid (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Murat, Eren (Yeni Malatyaspor) - Maicon, Doğukan, Ondrej, Hakan (Antalyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.72 Sadık (Yeni Malatyaspor) - Dk.72 Diego (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, kendi sahasında Khalid\'in attığı gollerle Antalyaspor\'u 2-0 mağlup etti.

5\'inci dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Eren, sert vurdu. Top oyun alanının dışına çıktı.

16\'ncı dakikada auta çıkmasın diye topu kurtaran Eren, ceza sahası içerisinde bulunan Khalid\'e gönderdi. Khalid\'in bekletmeden vurduğu top, ağlarla buluştu: 1-0.

34\'üncü dakikada Khalid\'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu ağlarla buluştu: 2-0.

45\'inci dakikada Ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç, sağ çaprazdan sert vurdu. Onun vuruşunda topu kaleci Fabien Farnolle kurtardı.

50\'inci dakikada Guilherme\'nin orta sahadan ceza sahası içerisine taşıdığı topa sert vurdu. Onun vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

70\'inci dakikada taca çıkan toptan sonra Eren Tozlu\'nun yere düşürülmesinin ardından karışan sahada futbolcuları yedek kulübesinden gelen teknik heyet ve futbolcular ayırdı. Durdurulan maçta hakem Mete Kalkavan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine gitti. VAR\'ı izleyen hakem Yeni Malatyaspor\'lu Sadık Çiftpınar ile Antalyaspor\'lu futbolcu Diego\'yu kırmızı kartla cezalandırırken, her iki takımdan Eren ile Ondrej\'i sarı kartla cezalandırdı.

9+5\'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet, kaleye sert vurdu, top kalenin yanından oyun alanının dışına çıktı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)