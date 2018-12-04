Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istemedikleri 2 puan kaybettiklerini belirterek, \"Oyun geneline baktığımızda bizim lehimize gidiyordu, topa daha çok sahip olan taraf bizdik. İkinci yarı ikinci golü bulma hedefimiz vardı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Rakip bulduğu 2 şuttan birini gole çevirdi. Kaybettiğimiz 2 puan bizi üzüyor. Önümüzdeki 3 maçta kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz\" dedi.

AKHİSAR CEPHESİ

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise maça iyi başlamadıklarını kaydederek şunları söyledi: \"İstediğimiz oyun düzeni oturmadı bunda bazı mevkilerdeki eksikliklerimizi sebep olarak gösterebiliriz. Önemli mevkilerde eksikliklerimiz olunca bazı oyunculardan fedakarlık istiyoruz onlar da elinden geleni yapıyor ancak istediğimiz oyun olmuyor. İkinci yarı yaptığımız hamle ile oyun düzenimiz oturdu. İlk yarı Malatya\'nın üstünlüğü ile geçti, top bizim ayağımızdayken kötü tercihler yaptık. İkinci yarı başka bir takım gibi olduk. Deplasmanda aldığımız ilk beraberlik, bizim için değerli bir beraberlik oldu. İkinci yarı oynadığımız oyun bizi umutlandırdı.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Erol Bulut\'un açıklaması

- Cihat Arslan\'ın konuşması

(FOTOĞRAFLI)