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Spor

Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: 1-1

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) STAT: Yeni Malatya HAKEMLER: Özgür Yankaya, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Guilherme, Murat Yıldırım (Dk

04 Aralık 2018 01:01

Taha AYHAN / MALATYA (DHA)

STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Guilherme, Murat Yıldırım (Dk. 88 Mustafa), Boutaib, Eren (Dk. 70 Pereira), Sadık, Donalt, Aleksic (Dk. 82 Ömer), Murat Akça, İssam, Rahman
AKHİSARSPOR: Fatih - Aykut (Dk. 46 Vrsajevıc), Helder, Güray, Onur, Lopes, Sissoko, Filipe, Regattin (Dk. 69 Bokıla), Borges (Dk. 89 Eray), Caner
GOLLER: Dk. 41 Aleksic (Yeni Malatyaspor) - Dk. 81 Bokila (Akhisarspor) 
SARI KARTLAR: Boutaib, Donalt, Guilherme, Farnolle (Yeni Malatyaspor) - Sissoko, Caner, Junıor (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

21\'inci dakikada Donald, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, vuruşunda top kaleci Fatih Öztürk\'te kaldı.
41\'inci dakikada Donald\'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Aleksic’in sert vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 
59\'uncu dakikada Rahman, ceza sahası içi sol çaprazdan sert vurdu, top az farkla auta çıktı.
80\'inci dakikada Pereira\'nın ceza alanı dışından çektiği şut az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.
81\'inci dakikada Onur\'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bokila, bekletmeden şutunu çekti, onun vuruşunda top kalecinin solundan yan direğe çarparak filelere gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.

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