Evinizin tozu kilo aldırıyor

Ev tozlarının metabolizmayı ciddi oranda yavaşlattığı ortaya çıktı. Duke Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Heather Stapleton, ev tozlarının vücudumuzdaki PPAR-gamma 1 proteinini aktive ettiğini, bunun ise yağ hücrelerinin büyümesine sebep olduğunu açıkladı.

Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu Banes, Habertürk'te yayımlanan yazısında "Oleik asidin solunumla alınması ise obezitenin en büyük sebeplerinden biri. Gerçekten ilginç bulunan bu hipotez diğer bilim insanları tarafından deney hayvanları üzerinde uygulanan çalşmalarla da teyit edilmiş bulunmakta. İlginç değil mi?" dedi.

Banes'in Habertürk'te yayımlanan yazısı şöyle:

Evet, doğru okudunuz. Kaplarınızın arkasına, yatağınızın altına, eve güneş vurunca etrafa şöyle bir bakın bakalım uçuşan toz pamukçukları görecek misiniz?

Geçen ay Environmental Science and Technology adlı bilimsel dergide yayımlanan bir araştırmaya göre ev tozları metabolizmayı ciddi oranda yavaşlatıyor. Duke Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Heather Stapleton, ev tozlarının vücudumuzdaki PPAR-gamma 1 proteinini aktive ettiğini, bunun ise yağ hücrelerinin büyümesine sebep olduğunu açıkladı. Ne tür tozların daha etkin olduğu sorusuna Dr. Stapleton, “Değişik yaşam şekilleri olan çok sayıda aileden ev tozları toplayarak aynı testleri uyguladık. Öyle görünüyor ki evlerin hayvan besleyip beslememesi, çocuklu ya da çocuksuz olması, eve ayakkabıyla girilip girilmemesi sonuçları değiştirmiyor” dedi. Araştırmacıya göre her ev tozunda bulunan oleik asit belki de bu gözlemin tek “suçlusu”. Oleik asidin solunumla alınması ise obezitenin en büyük sebeplerinden biri. Gerçekten ilginç bulunan bu hipotez diğer bilim insanları tarafından deney hayvanları üzerinde uygulanan çalşmalarla da teyit edilmiş bulunmakta. İlginç değil mi?