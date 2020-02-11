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Dünya

Evinizin asansöründe Putin'le karşılaşsanız ne yapardınız?

Moskova'da yapılan kamera şakası kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu

11 Şubat 2020 10:54

Rusya'da bir şakacı bir apartmanın asansörüne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dev bir portresini yapıştırdı. Asansöre gizli bir kamera yerleştiren şakacının çektiği videoda asansöre binenlerin Putin'e verdiği ilginç tepkiler dikkati çekti.

Bir apartman dairesinde Devlet Başkanı Putin'in portresini görenlerin tepkileri çeşitli oldu. Bazıları sinirli hareketlerde bulunurken bazıları içinde bulundukları ana kuşkuyla yaklaştı. 

Putin'li kamera şakası kısa süre içinde sosyal medyanın gündemi oldu.

 

 

 

 

 

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