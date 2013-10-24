Evinizi robot arılar temizlesin

Birçok insan için kabus olan ev temizliği gelecekte sadece bir düğmeye basılarak tamamlanabilecek. Ünlü beyaz eşya üreticisi Electrolux tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının galibi “Mab” ismi verilen icat oldu.

Yarışmanın birincilik ödülünü alan ve gelecekten gelmiş gibi duran temizlik makinesi, evi taradıktan sonra kirli yerleri belirliyor ve temizlenmesi için arı benzeri küçük robotları bölgeye yolluyor. Kolombiyalı tasarımcı Adrian Perez Zapata tarafından tasarlanan cihaz, ev sahibi keyfine bakarken evin temizliğini gerçekleştiriyor.

Arılardan esinlendi

Milleyet'te yer alan haberde Zapata'nın, bir çiçekten polen alan arılardan esinlendiği belirttildi. Yarışmada, yemek hazırlayan üç boyutlu yazıcı ikinci sırayı alırken, temiz havayı çeken kent duvarı üçüncülük ödülünü kazandı. Bu temizlik yöntemini evlerde kullanabilmek için ise biraz beklemek gerekecek. Çünkü bu ürünün seri üretime geçmesi için henüz bir plan yok.