Evinizde mutlaka bulundurmanız gereken 7 baharat

Yemeklere lezzet katması için kullanılan baharatların sağlık için birçok faydası da var. Dünyada hızla artan sağlık sorunlarından biri olan Tip 2 Diyabet riskini azaltmak için, doğal bileşiklerle dolup taşan baharatlar aynı zamanda ekonomik bir seçenek.

Uzm.Dyt. Merve Tığlı Çınar’ın Mahmure.com’daki haberine göre, işte baharatlar ve kullanım şekilleri:

Kişniş

Aromatik olduğu kadar sağlığa ciddi faydaları olan bu baharatın anksiyeteyi azalttığı ve uyumaya yardımcı olduğu birçok çalışma sonucunda bulunmuştur. Ayrıca Tip 2 Diyabeti olan insanlar için de önemli bir baharattır.2001’de Biyolojik ve Kimyasal Bilimler Araştırma Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, kişnişin kan şekeri ve kolesterolü düzenleyici etkisi olduğu görülmüştür.

Kullanımı: Salata sosları, haşlanmış sebzeler ve yumurta ile birlikte kullanılabilir.

Zerdeçal

Yapılan laboratuvar çalışmalarında körinin ana maddesi olan ve zerdeçalın içinde de bulunan “curcumin” adlı maddenin kanserle savaşmada umut verici etkileri olduğu bulunmuştur. Zerdeçal anti-inflamatuar etkisi ile tümörlerin büyümesini, melanom ve diğer kanserlerin ihtiyacı olan biyolojik yolları engeller.2007 de Çinli bilim adamları, curcuminin prostat kanseri için gerekli hormonları baskıladığını bulmuştur.

Kullanımı: Etkilerini ciddi şekilde artırmak isterseniz zerdeçalı karabiber ile kullanın. Hintli bilim adamları, zerdeçaldaki curcumine karabiberdeki “piperine” eklendiğinde curcuminin biyoyararlılığının arttığını bulmuşlardır.

Karabiber

Dünyanın en çok işlenen baharatı tek başına dahi süper bir besindir. ABD Tarım Bakanlığı Tıbbi Bitki Kaynak Merkezi eski başkanına göre, karabiber çok güçlü anti-osteoporoz etkiye sahip bir baharattır. Ayrıca içerdiği bakırın kemik sağlığı üzerinde ve kırmızı kan hücrelerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasında olumlu etkileri vardır. İnsanların bakır ihtiyaçları fazla değildir fakat düşük alımında tiroid problemleri ve kalp atışlarında düzensizliğe neden olabilir.

Kullanımı: Karabiber istediğiniz gibi kullanabileceğiniz, ülkemizde hemen hemen tüm yemeklerde miktarı farklılaşarak kullanılan harika bir baharat.

Tarçın

Tarçın tip 2 diyabette kan şekerini %10’a kadar düşürebilir. İçeriğinde bulunan bileşenler kan şekerini uygun seviyelere düşürmesi için insülin reseptörlerini tetikler.

Kullanımı: bu tatlı baharatı daha iyi bir kan şekeri kontrolü için organik yulaf ezmelerinizin üzerine veya sabah kahvelerinize şeker yerine ekleyebilirsiniz.

Kakule

Mide krampları ve gaz azaltıcı etkisi vardır. Eski bir sindirim yardımcısı olan kakule aynı zamanda vücudunuzda daha fazla yağ yakımı için safra salınımını tetikler(safra taşı riski olanlar uzmana danışmadan kullanmamalıdır).

Kullanımı: Biraz bal ile tatlandırarak süt ile birlikte kullanabilirsiniz.

Karanfil

Diş ağrısını evde geçirmenin bir yolu olarak bilinen karanfil ayrıca içerdiği “eugenol” ile kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan insülin bileşiklerinin salgılanmasını tetikler. Karanfil içerdiği manganez sayesinde doku ve kemik yapımına da yardımcıdır. Düşük manganez düzeyine sahip insanlar artrite daha yatkın olduğundan özellikle artrit problemi olanlara şiddetle tavsiye ediyorum.

Kullanımı: kuru baklagil yemeklerinize, çorbalarınıza , suyunuza veya günlük çayınıza ekleyebilirsiniz.

Zencefil

Yaygın olarak kemoterapi ve gebelikten kaynaklanan bulantıları önlediği için önerilen zencefil, migren ağrıları da dahil olmak üzere her türlü sağlık sorunlarına iyi gelir. Zencefil kan şekerini düzenleyici olduğu gibi magnezyum açısından da zengin bir baharattır. Aynı zamanda doğal bir anti-inflamatuardır. Kanser, diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklardan korunmada çok etkili olan bu mucizevi besinin, bazı laboratuvar testlerinde kanser kök hücrelerini öldürdüğü bile bulunmuştur.

Kullanımı: Taze zencefili rendeleyerek veya toz formunu 1 cay kasığı ölçüsünde dilediğiniz tüm besinlerin içinde veya çayını demleyerek tüketebilirsiniz