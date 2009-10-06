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Yaşam

Evinizde büyü var çetesi yakalandı

“Evinizde büyü var” bahanesiyle kandırıp evlerine girdikleri insanların para ve altınlarını gasp eden çete yakalandı.

06 Ekim 2009 03:00

“Evinizde büyü var” bahanesiyle kandırıp evlerine girdikleri insanların para ve altınlarını gasp eden çete yakalandı. 42 kişilik çetenin 17’si kadın.

İstanbul’da evlere giderek “Evinizde büyü var”, “Çocuklarımız olmadığı için şeker topluyoruz”, “Hacdan geldik; elimizi öpün” gibi bahanelerle kandırdıkları mağdurların para ve altınlarını gasp eden 17’si kadın 42 kişi gözaltına alındı. 100’ün üzerinde, çoğunluğu yaşlı kişileri mağdur eden şüphelilerin evlerinde 1 adet av tüfeği, 3 tabanca, esrar ve hintkeneviri, 62 adet av tüfeği fişeği, 8 adet oto, 9 adet oto ruhsatı, çalıntı olduğu belirlenen bir para koleksiyonu ile çok sayıda ziynet eşyası ve büyü yapmakta kullanılan ip ve kâğıt parçaları bulundu. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Liderliğini Dursun P.’nin (63) yaptığı çete üyeleri, çaldıkları altınları düğünlerinde birbirlerine takıyor, büyü bozup, fal bakabildiklerini öne sürüyordu.

Sorguları süren çete üyelerinin bazılarının kucaklarında çocuklarının da olması dikkat çekti. Çetenin gasp ettiği altınları düğünlerinde birbirlerine taktıkları görüldü.
 

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